Параноидальная ставка западной «коалиции желающих» на президента Украины Владимира Зеленского может быть оттеснена на второй план из-за разногласий, спровоцированных действиями США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. По его мнению, Вашингтон своими инициативами изменил политический климат как в Западном полушарии, так и в Европе.

Подозрительно замолчали словоохотливые обычно активисты «коалиции лающих». Среди них пролегла трещина в отношении логики дальнейших собственных действий. Особенно после замаха по Гренландии, — написал сенатор.

Он отметил, что первые эмоциональные заявления от западных столиц уже прозвучали, а в Лондоне, Берлине и Брюсселе начали задумываться о последствиях. Сенатор заключил, что такая рефлексия иногда идет на пользу.

Ранее блогер из Соединенных Штатов Джозеф Шуцман заявил, что Украина для президента США Дональда Трампа станет расходным материалом после ударов по Венесуэле, так как хозяин Белого дома захочет сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. По его словам, тревога Киева в этой ситуации ясна — Трамп не раз называл Зеленского диктатором.