Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов

Дипломатическая служба России на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с непростыми вызовами, сказал в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Эти испытания ее закалили и создали сообщество людей, которые умеют мыслить и принимать решения даже в самых непростых условиях, подчеркнул политик.

Сегодня это когорта образованных, преданных Родине людей, которые должны уметь думать и принимать решения в непростых и нестандартных обстоятельствах, именно это сейчас требуется в международных делах. Дипломатическая служба России справляется с этими вызовами, — сказал сенатор.

По его словам, представители РФ в посольствах и генконсульствах за границей прекрасно понимают всю остроту геополитической ситуации и действуют соответственно ей.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что политика США в отношении России требует изменений к лучшему для возобновления переговоров по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях. Он выразил сожаление по поводу того, что администрация США воспринимает прекративший действие договор как нечто неудовлетворительное.