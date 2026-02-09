Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:08

В МИД РФ заявили, что политика США в отношении России требует изменений

Рябков: политика США в отношении России требует изменений к лучшему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Политика Соединенных Штатов в отношении России требует изменений к лучшему для возобновления переговоров по новому ДСНВ, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели. По словам дипломата, которые передает РИА Новости, оснований для запуска переговорного процесса на данный момент нет. Он также выразил сожаление по поводу того, что администрация США воспринимает прекративший действие договор как нечто неудовлетворительное.

Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога, — сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ отметили, что Россия готова принять решительные военно-технические контрмеры для нейтрализации потенциальных угроз после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). США не ответили на российское предложение о добровольном продлении ключевых ограничений договора.

До этого эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов сообщил, что разработка нового ДСНВ может занять несколько лет. Ситуация усложняется из-за потери знаний и ухода специалистов, которые прежде занимались этой темой, уточнил он.

Сергей Рябков
США
Россия
ДСНВ
