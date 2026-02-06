Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ Эксперт Кортунов: разработка нового договора на смену ДСНВ займет несколько лет

Разработка нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может занять несколько лет, заявил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Он отметил, что обычно такие соглашения требуют длительного времени на подготовку, передает РИА Новости.

Обычно такие соглашения готовились очень долго, иногда несколько лет уходило на подготовку полноценного документа. Такие договоры надо прописывать долго, где описаны все детали соглашения <...> Пять лет, наверное, это слишком долго, но может занять длительное время, — поделился Кортунов.

Эксперт отметил, что ситуация усложняется из-за потери знаний и ухода специалистов, которые ранее занимались этой темой. В связи с этим Кортунов заявил, что быстрых результатов в ближайшее время ожидать не приходится.

Ранее постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия будет формировать политику по ДСНВ, учитывая шаги США. Он отметил, что Москва сожалеет об отказе Вашингтона поддержать российское предложение и воспринимает позицию США как реальность, с которой нужно считаться. Гатилов подчеркнул готовность России к дипломатическому диалогу для стабилизации стратегической обстановки на равноправной основе.