Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США Песков не стал комментировать сообщения о переговорах по ядерному разоружению

В Кремле не могут прокомментировать сообщения о вероятных контактах России и США в Женеве, которые могли быть посвящены новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он пояснил, что на данный момент у него нет никаких сведений для оглашения по этой теме.

Мне пока нечего сказать по этому сюжету, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что российская сторона сожалеет о прекращении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как негативную.

До этого в Министерстве иностранных дел России также прокомментировали ситуацию вокруг договора. Дипломаты констатировали, что Соединенные Штаты так и не дали ответа на инициативу президента РФ по данному соглашению. Этот факт будет учтен Москвой при определении дальнейшего внешнеполитического курса.

В свое время депутат Алексей Журавлев высказал мнение о причинах отказа Вашингтона от продления договора. По его словам, США не устраивает нежелание Китая присоединиться к соглашению. Парламентарий связал это с активным наращиванием ядерного потенциала Пекином.