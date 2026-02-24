Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 00:56

Раскрыта тема важных переговоров США и России в Женеве

Reuters: на переговорах в Женеве США и Россия обсуждали ядерный договор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские дипломаты в Женеве обсудили с представителями России возможность заключения обновленного многостороннего соглашения, которое придет на смену действующему договору СНВ, пишет Reuters со ссылкой на источник в американском Госдепе. Вашингтон стремится расширить формат дискуссий по контролю над вооружениями.

В ходе женевской встречи стороны обсудили контуры потенциального договора, который бы затрагивал не только Россию и США, но и других ключевых игроков. По информации агентства, 24 февраля американская делегация планирует провести аналогичные консультации с представителями Китая. Источник также отметил, что Соединенным Штатам уже удалось успешно провести двусторонние переговоры с Великобританией и Францией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели заявил, что политика Соединенных Штатов в отношении России требует изменений к лучшему для возобновления переговоров по новому ДСНВ. По словам дипломата, оснований для запуска переговорного процесса на данный момент нет. Он также выразил сожаление по поводу того, что администрация США воспринимает прекративший действие договор как нечто неудовлетворительное.

