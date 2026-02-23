Бывшего посла Великобритании задержали из-за Эпштейна

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по делу о превышении полномочий из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Sky News. Предварительно правоохранители провели обыски, в полицейском отчете имя не фигурировало — его называли мужчиной.

Он был задержан по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден, — уточнили в полиции.

Ранее полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Правоохранители поясняли, что в стране велось расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения Мандельсона на госдолжности.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что никогда не был на острове осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, в противном случае его ожидала бы участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана.