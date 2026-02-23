Похищенный сын украинского авторитета обратился к общественности

Похищенный на Бали сын украинского криминального авторитета, владелец украинских кол-центров Игорь Комаров извинился перед жертвами мошенничества, передает Telegram-канал Mash. Он также попросил всех неравнодушных помочь ему собрать выкуп — похитители требуют за него $10 млн (767,6 млн рублей).

Кроме того, Комаров назвал своих покровителей. В их числе криминальный авторитет Петровский-старший, сотрудники СБУ и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак. Эти же лица, по его словам, курировали сеть кол-центров ОПГ «Девятка» — одной из крупнейших преступных группировок Днепропетровской области.

По информации источников, Комаров отдыхал на острове вместе с Александром Петровским — сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского, и блогершей Евой М. После публикации совместного фото с геолокацией злоумышленники узнали их местонахождение, прибыли на место и похитили мужчину. Петровскому и блогерше, как пишет канал, удалось скрыться. Позже появилась информация, что Комарову могли отрезать фаланги пальцев и изнасиловать.