18 марта 2026 в 10:17

Возобновлено расследование против обвиняемого во взятках миллиардера

СК возобновил расследование дела о взятках в отношении IT-бизнесмена Мацоцкого

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следствие возобновило расследование в отношении IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Миллиардеру вновь заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Дело против Мацоцкого было возбуждено в апреле 2025 года. Тогда же бизнесмена заочно арестовали. Однако в августе уголовное преследование неожиданно прекратили, а в сентябре 2025 года постановление о прекращении дела было отменено. По данным информированного источника, причиной стала непричастность Мацоцкого к инкриминируемому преступлению.

Ранее сообщалось, что Мацоцкому были предъявлены обвинения в даче взяток главам ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. По данным источника, предприниматель передал им средства в обмен на покровительство его компании «Рубитех». Речь шла о взятках в особо крупном размере.

Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
