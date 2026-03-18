Возобновлено расследование против обвиняемого во взятках миллиардера СК возобновил расследование дела о взятках в отношении IT-бизнесмена Мацоцкого

Следствие возобновило расследование в отношении IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Миллиардеру вновь заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Дело против Мацоцкого было возбуждено в апреле 2025 года. Тогда же бизнесмена заочно арестовали. Однако в августе уголовное преследование неожиданно прекратили, а в сентябре 2025 года постановление о прекращении дела было отменено. По данным информированного источника, причиной стала непричастность Мацоцкого к инкриминируемому преступлению.

Ранее сообщалось, что Мацоцкому были предъявлены обвинения в даче взяток главам ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. По данным источника, предприниматель передал им средства в обмен на покровительство его компании «Рубитех». Речь шла о взятках в особо крупном размере.