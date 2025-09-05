Саммит ШОС — 2025
Следствие закрыло уголовное дело о взятках против российского миллиардера

Уголовное дело о взятках против миллиардера Мацоцкого прекращено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток в отношении миллиардера и IT-бизнесмена, экс-члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого, отменены международный розыск бизнесмена и его заочный арест, передает ТАСС. Уточняется, что мужчина оказался невиновен.

Прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления), — сказано в судебных документах.

Ранее сообщалось, что бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале Одинцовского городского суда.

Также суд признал виновным бизнесмена, давшего взятку налоговикам в Санкт-Петербурге, он приговорен к двум годам колонии строгого режима. По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, у инспекторов возникли вопросы к одному из индивидуальных предпринимателей из-за несоответствий в отчетных данных за 2024 год. Вместо того чтобы честно устранить нарушения, предприниматель решил дать взятку.

