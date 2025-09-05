Следствие закрыло уголовное дело о взятках против российского миллиардера Уголовное дело о взятках против миллиардера Мацоцкого прекращено

Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток в отношении миллиардера и IT-бизнесмена, экс-члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого, отменены международный розыск бизнесмена и его заочный арест, передает ТАСС. Уточняется, что мужчина оказался невиновен.

Прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления), — сказано в судебных документах.

