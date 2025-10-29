Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 21:57

США могут потерять миллиарды долларов из-за шатдауна

CBO: потери экономики США из-за шатдауна могут составить $7–14 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд из-за приостановки работы правительства, сообщили специалисты Управления Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office). Ведомство подготовило три сценария развития событий.

Задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которая в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна. <...> Однако от $7 до $14 млрд восстановить не удастся, — говорится в заявлении.

Согласно первому сценарию, работа правительства возобновится 29 октября, по второму — 12 ноября, по третьему — 26 ноября. Аналитики отмечают, что затяжная приостановка работы федеральных структур приведет к снижению реального ВВП в IV квартале на один-два процентных пункта.

В CBO подчеркивают, что окончательный масштаб ущерба будет зависеть от длительности шатдауна и действий администрации. Экономисты также отмечают, что неопределенность сохраняется из-за непредсказуемых реакций федеральных служащих и подрядчиков на задержки выплат.

Ранее на фоне приостановки работы федерального правительства США около 1,4 млн государственных служащих и подрядчиков столкнулись с финансовыми трудностями. Теперь они вынуждены стоять в многочасовых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Как рассказала одна из пострадавших, такая помощь стала критически важной в условиях отсутствия зарплаты и предстоящей оплаты аренды.

шатдаун
доллары
бюджеты
правительства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два мирных жителя пострадали от взрыва FPV-дрона
До 6800 в день: как изменится максимальная сумма по больничному в 2026 году
«Зачем прекращать?»: названы настоящие цели Зеленского
США сняли санкции с одного политика и его семьи
Делаем светящуюся тыкву на Хеллоуин своими руками: полезные советы и идеи
«Салават Юлаев» устроил разгром «Адмиралу» в домашнем матче
Ребенка травят в школе: что делать, как взыскать компенсацию за буллинг
США могут потерять миллиарды долларов из-за шатдауна
«Ограниченная поставка»: энергетик об экспорте нефти из Казахстана в ЕС
Эксперт раскрыла правду о массовых увольнениях из-за ИИ в России
Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня
ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков
Общество

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.