США могут потерять миллиарды долларов из-за шатдауна

Американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд из-за приостановки работы правительства, сообщили специалисты Управления Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office). Ведомство подготовило три сценария развития событий.

Задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которая в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна. <...> Однако от $7 до $14 млрд восстановить не удастся, — говорится в заявлении.

Согласно первому сценарию, работа правительства возобновится 29 октября, по второму — 12 ноября, по третьему — 26 ноября. Аналитики отмечают, что затяжная приостановка работы федеральных структур приведет к снижению реального ВВП в IV квартале на один-два процентных пункта.

В CBO подчеркивают, что окончательный масштаб ущерба будет зависеть от длительности шатдауна и действий администрации. Экономисты также отмечают, что неопределенность сохраняется из-за непредсказуемых реакций федеральных служащих и подрядчиков на задержки выплат.

Ранее на фоне приостановки работы федерального правительства США около 1,4 млн государственных служащих и подрядчиков столкнулись с финансовыми трудностями. Теперь они вынуждены стоять в многочасовых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Как рассказала одна из пострадавших, такая помощь стала критически важной в условиях отсутствия зарплаты и предстоящей оплаты аренды.