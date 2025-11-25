В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании Bloomberg: FAA оштрафует не сократившие число рейсов в шатдаун авиакомпании

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициирует расследование в отношении ряда авиакомпаний, нарушивших требование о сокращении числа ежедневных рейсов во время шатдауна, заявил в беседе с Bloomberg глава ведомства Брайан Бедфорд. Требование, введенное во время недавней приостановки работы федерального правительства, касалось 40 крупнейших аэропортов страны.

Авиакомпаниям, которых авиарегулятор подозревает в невыполнении распоряжения, будут направлены уведомления о начале расследования; за каждое нарушение предусмотрены штрафы до $75 тыс. (около 5 млн рублей). Ограничения на полеты были введены с 7 ноября из-за нехватки авиадиспетчеров, многие из которых не выходили на работу, поскольку не получали зарплату. Рекордный в истории США по длительности шатдаун начался 1 октября и был преодолен президентом Дональдом Трампом вечером 12 ноября 2025 года.

До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что приостановка работы кабмина оказала гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось. По его словам, особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.