Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 11:00

Удары по Украине сегодня, 6 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России сегодня ночью, 6 января, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 января

Российские военные в ночь на 6 января нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской, Киевской и Черниговской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной акцент пришелся на Харьковскую область: поражены позиции ПВО, склады, пункты временной дислокации. Множественные цели поражены в Чугуевском районе, где много тыловой инфраструктуры ВСУ. Зафиксированы взрывы в Славутиче Киевской области», — отметил он.

Всего в период с 5 на 6 января зафиксирована серия из не менее чем 25 ударных эпизодов с применением беспилотников типа «Герань», заявил в авторском Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его данным, в Днепропетровской области были нанесены удары по объектам военной логистики и складам снабжения, в Сумской — по пунктам размещения ВСУ и складам, в Черниговской — по маршрутам переброски и местам базирования БПЛА, в Харьковской — по военным объектам, ПВО, складам и пунктам временной дислокации украинских формирований.

«Харьковская область — девять ударов. Одна из самых насыщенных по количеству прилетов областей за период. Повторяемость по Чугуевскому району логична — направление насыщено авиационной и тыловой инфраструктурой», — сообщил подпольщик.

Также были поражены военные объекты в Киевской, Одесской и Николаевской областях, добавил Лебедев.

«Ракеты практически не применялись — ставка сделана на БПЛА, их массовость, повторяемость и изматывание ПВО. Основные удары шли по логистике, местам дислокации, узлам связи, ПВО и приграничной инфраструктуре, включая районы подготовки и запуска беспилотников», — заключил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске

Наступление ВС РФ в Донбассе 6 января: ситуация у Мирнограда, Славянска

Лютые морозы и дубак до -30? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.