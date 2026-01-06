Удары по Украине сегодня, 6 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 6 января, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 января

Российские военные в ночь на 6 января нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской, Киевской и Черниговской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной акцент пришелся на Харьковскую область: поражены позиции ПВО, склады, пункты временной дислокации. Множественные цели поражены в Чугуевском районе, где много тыловой инфраструктуры ВСУ. Зафиксированы взрывы в Славутиче Киевской области», — отметил он.

Всего в период с 5 на 6 января зафиксирована серия из не менее чем 25 ударных эпизодов с применением беспилотников типа «Герань», заявил в авторском Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его данным, в Днепропетровской области были нанесены удары по объектам военной логистики и складам снабжения, в Сумской — по пунктам размещения ВСУ и складам, в Черниговской — по маршрутам переброски и местам базирования БПЛА, в Харьковской — по военным объектам, ПВО, складам и пунктам временной дислокации украинских формирований.

«Харьковская область — девять ударов. Одна из самых насыщенных по количеству прилетов областей за период. Повторяемость по Чугуевскому району логична — направление насыщено авиационной и тыловой инфраструктурой», — сообщил подпольщик.

Также были поражены военные объекты в Киевской, Одесской и Николаевской областях, добавил Лебедев.

«Ракеты практически не применялись — ставка сделана на БПЛА, их массовость, повторяемость и изматывание ПВО. Основные удары шли по логистике, местам дислокации, узлам связи, ПВО и приграничной инфраструктуре, включая районы подготовки и запуска беспилотников», — заключил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

