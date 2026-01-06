Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали

Основное правило — никакой термической обработки. Все овощи должны быть свежими, чтобы сохранить свою жизненную силу и питательную ценность. Натрите на крупной терке сырую свеклу и морковь, добавьте тонко нашинкованную белокочанную капусту. Заправкой послужит не масло, а несколько столовых ложек свежевыжатого лимонного сока с щепоткой имбирной стружки. Эта комбинация запустит процессы очищения. В течение дня, помимо салата, который можно есть небольшими порциями, обязательно употребляйте цельные овощи: сочный болгарский перец, хрустящий огурец или стебель сельдерея. Не забывайте пить достаточное количество чистой воды и травяного чая. Такой день позволит пищеварительной системе перезагрузиться и наполнит вас энергией.

