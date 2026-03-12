Без майонеза и масла, можно есть даже на диете: салат «Леди» с курицей, горошком и огурцом

Салат «Леди» — это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой или просто любит легкие и полезные блюда. Его можно есть даже на диете, поскольку он готовится без майонеза и масла.

Этот салат легко усваивается, не содержит ничего вредного и отлично подходит для легкого ужина или обеда.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 свежих огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка (200–300 г), пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. сметаны (10–15%), соль по вкусу.

Рецепт: куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите. В большой миске соедините курицу, огурцы, горошек и укроп. Заправьте сметаной, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут.

