12 марта 2026 в 20:30

Без майонеза и масла, можно есть даже на диете: салат «Леди» с курицей, горошком и огурцом

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Леди» — это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой или просто любит легкие и полезные блюда. Его можно есть даже на диете, поскольку он готовится без майонеза и масла.

Этот салат легко усваивается, не содержит ничего вредного и отлично подходит для легкого ужина или обеда.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 свежих огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка (200–300 г), пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. сметаны (10–15%), соль по вкусу.

Рецепт: куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите. В большой миске соедините курицу, огурцы, горошек и укроп. Заправьте сметаной, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постный салат «Монастырский» с рисом и грибами. Такой сытный, что легко заменит ужин.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
