Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:28

Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста: сытный, заменит ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста. Он настолько сытный, что легко заменит ужин и такой аппетитный, что легко украсит праздничный стол.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 1 банка консервированной кукурузы, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2-3 маринованных огурца, постный майонез, соль, перец.

Как приготовить

Рис отварите до готовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и остудите. Грибы нарежьте пластинками, лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости. Затем добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости и легкого зарумянивания. Остудите. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. В большой миске смешайте рис, кукурузу, овощную зажарку с грибами и огурцы. Заправьте постным майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить постные блины без яиц и молока.

Проверено редакцией
Читайте также
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Общество
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Салат, который хочется есть снова и снова, — «Весенний каприз»: праздничный, но простой в приготовлении
Общество
Салат, который хочется есть снова и снова, — «Весенний каприз»: праздничный, но простой в приготовлении
Торт из 4 ингредиентов и без духовки. Рецепт, который долго хранили в тайне: теперь вы можете сделать любимый десерт королевы
Общество
Торт из 4 ингредиентов и без духовки. Рецепт, который долго хранили в тайне: теперь вы можете сделать любимый десерт королевы
Нежный суп с куриной грудкой — бархатистый, ароматный, с плавленым сыром. Повторяю его снова и снова
Общество
Нежный суп с куриной грудкой — бархатистый, ароматный, с плавленым сыром. Повторяю его снова и снова
Постный рецепт: картофель как с костра — хрустящая корочка и мягкая серединка. Один простой ингредиент, и вкус получается как на углях
Общество
Постный рецепт: картофель как с костра — хрустящая корочка и мягкая серединка. Один простой ингредиент, и вкус получается как на углях
салаты
рецепты
Великий пост
грибы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.