Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста: сытный, заменит ужин

Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста. Он настолько сытный, что легко заменит ужин и такой аппетитный, что легко украсит праздничный стол.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 1 банка консервированной кукурузы, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2-3 маринованных огурца, постный майонез, соль, перец.

Как приготовить

Рис отварите до готовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и остудите. Грибы нарежьте пластинками, лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости. Затем добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости и легкого зарумянивания. Остудите. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. В большой миске смешайте рис, кукурузу, овощную зажарку с грибами и огурцы. Заправьте постным майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

