Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 07:31

Блины без яиц и молока — вкуснятина для постящихся и не только: смешиваем воду, муку — и жарим

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блины без яиц и молока — это невероятно вкусное лакомство для постящихся и не только. В приготовлении ничего сложного: смешиваем воду, муку, сахар — и жарим. Получаются ажурные и не липнут к сковороде.

Секрет этого рецепта — в основе на минеральной воде и растительном масле, которые создают эластичное тесто, а добавление крахмала придает блинам ту самую нежную, чуть хрустящую по краям текстуру.

Для приготовления понадобится: 500 мл газированной минеральной воды, 250 г муки, 1 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного), 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды, 4 ст. л. растительного масла.

Рецепт: смешайте муку, крахмал, сахар, соль и соду. Тонкой струйкой влейте газированную воду — тесто будет пузыриться. Добавьте растительное масло и перемешайте до полной однородности. Тесто должно получиться жидким. Дайте ему постоять 10–15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла только перед первым блином. Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Благодаря газировке блины получаются с аккуратными дырочками и очень мягкими.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог с заварным кремом: тонкая основа и много нежной начинки.

Проверено редакцией
блины
рецепты
Масленица
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.