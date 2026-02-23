Блины без яиц и молока — вкуснятина для постящихся и не только: смешиваем воду, муку — и жарим

Блины без яиц и молока — вкуснятина для постящихся и не только: смешиваем воду, муку — и жарим

Блины без яиц и молока — это невероятно вкусное лакомство для постящихся и не только. В приготовлении ничего сложного: смешиваем воду, муку, сахар — и жарим. Получаются ажурные и не липнут к сковороде.

Секрет этого рецепта — в основе на минеральной воде и растительном масле, которые создают эластичное тесто, а добавление крахмала придает блинам ту самую нежную, чуть хрустящую по краям текстуру.

Для приготовления понадобится: 500 мл газированной минеральной воды, 250 г муки, 1 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного), 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды, 4 ст. л. растительного масла.

Рецепт: смешайте муку, крахмал, сахар, соль и соду. Тонкой струйкой влейте газированную воду — тесто будет пузыриться. Добавьте растительное масло и перемешайте до полной однородности. Тесто должно получиться жидким. Дайте ему постоять 10–15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла только перед первым блином. Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Благодаря газировке блины получаются с аккуратными дырочками и очень мягкими.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог с заварным кремом: тонкая основа и много нежной начинки.