Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее

Фото: D-NEWS.ru
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или романтического ужина. Его необычность в том, что сочный хрустящий виноград, нежный сыр и ароматный миндаль создают удивительную гармонию вкусов, а пикантная заправка объединяет их в изысканный ансамбль. Получается обалденная вкуснятина: сладковатые виноградины, тающие во рту, бархатистые кусочки сыра и хрустящие миндальные лепестки, которые добавляют благородную горчинку. Салат выглядит нарядно и свежо, словно весенний букет на тарелке, и непременно порадует виновниц торжества 8 Марта.

Для приготовления вам понадобится: , 200 г отварного куриного филе, 200 г зеленого винограда без косточек, 150 г твердого сыра (например, гауда или пармезан), 50 г миндальных лепестков, 100 г листового салата (айсберг или романо), 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка меда, соль и белый перец по вкусу. Листья салата порвите руками, выложите на блюдо. Виноград разрежьте пополам, сыр нарежьте небольшими кубиками или натрите крупной стружкой. Слегка обжарьте миндальные лепестки на сухой сковороде до золотистости. Для заправки смешайте масло, лимонный сок, мед, соль и перец. Смешайте все ингредиенты, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Украсьте целыми виноградинами и миндалем. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

