Забудьте про сложные канапе! Мешочки из лаваша с крабовой начинкой. Собираются за минуту, выпекаются 10 минут. Праздник на столе без хлопот

Когда нужно быстро и бюджетно накрыть стол для внезапных гостей, этот рецепт — гениальное решение. Лаваш, пачка крабовых палочек и пара сырков есть в любом магазине. А через 20 минут активных действий у вас на столе — горячая, презентабельная закуска, которая смотрится в разы дороже своей себестоимости.

Для мешочков 200 граммов крабовых палочек мелко нарезаю или разбираю на тонкие волокна. Два плавленых сырка (или 150 г сливочного плавленого сыра в ванночке) натираю на крупной тёрке. Пучок укропа мелко рублю. В миске смешиваю крабовые палочки, сыр, укроп и 3 столовые ложки сметаны. Солю и перчу по вкусу. Начинка готова — она должна быть влажной, но не жидкой. Два больших тонких лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. Из обрезков нарезаю тонкие полоски — это будут «верёвочки» для завязывания. На центр каждого квадрата выкладываю столовую ложку начинки. Собираю все края лаваша вверх, над начинкой, формируя мешочек. Аккуратно, но плотно перевязываю «горлышко» приготовленной полоской из лаваша, как будто завязываю узелок на мешке. Выкладываю мешочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Одно яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю им верхушки и бока мешочков — это даст красивый глянцевый загар. Ставлю в разогретую до 200°C духовку на 10-12 минут, пока мешочки не станут равномерно золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, горячими. Они хороши сами по себе или с соусом на основе сметаны с чесноком и зеленью.

