Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:28

Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 февраля? Что происходит у Александровки, Берестка, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Радьковки, Симоновки, Степановки, Торецкого, Федоровки, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска РФ продвигаются в Гришино.

«На Добропольском направлении идут бои у Белицкого. Есть успехи в Новом Донбассе. Сообщается, что ВС РФ расширяют зону контроля в районе Кучерова Яра, ведут бои в Павловке. На Константиновском направлении без изменений в ЛБС. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в Дробышево и Александровке. На Северском направлении ВС РФ продвигаются к Федоровке Второй. Есть успехи в Никифоровке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Старицы», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои возле Волчанска, юго-западнее Симоновки и в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении ВС России наступают в районе Приволья, продвигаются западнее Никифоровки, формируя новые карманы. Южнее в районе недавно взятой Миньковки наши войска с боями выходят к водоканалу Северский Донец — Донбасс. У Красноармейска (Покровска) ВС России наращивают давление севернее города Гришино, бои идут уже в центральной части, авиация наносит удары ФАБ по ближним тылам ВСУ в Новоалександровке», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Никоноровка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Харьковском направлении штурмовые группы ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются вглубь Харьковской области при поддержке артиллерии и „Солнцепеков“. В районе Красноармейска военный ВС РФ в одиночку принудил к сдаче восьмерых украинских бойцов. На Константиновском участке фронта продолжаются боевые действия. В Николаевской области ВС РФ нанесли удары по энергоструктуре Украины. „Геранями-2“ нанесли удар по электроподстанции „Снегиревка“ в Николаевской области, она обеспечивает энергией как инфраструктуру Украины, связанную с ВПК, так и логистические объекты ВСУ. ВС РФ из семи ракет комплекса „Искандер“ нанесли удары по машиностроительному заводу „Сокол“ и ряду других объектов, включая энергоструктуру», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

