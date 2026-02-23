«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля

Российские штурмовики успешно наступают на Запорожском направлении в районе Новояковлевки, угрожая окружением группировки ВСУ, так называемая шведская бригада армии Украины понесла катастрофические потери в боях со спецназом «Ахмат». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»

Под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ, сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область. В МО РФ данную информацию не комментировали.

После провала атаки на российский регион, где формирование понесло катастрофические потери, остатки бригады были отведены в тыл. Однако в конце прошлого года украинское командование вновь перебросило отдельные батальоны с новой техникой на Сумское направление.

Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта

Наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы, заявил военный аналитик Андрей Марочко. По его сведениям, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На этом отрезке фронта активно действуют сразу две российские группировки — «Центр» и «Восток». Их слаженная работа позволяет не только продвигаться вперед, но и наносить противнику существенный ущерб, превосходящий показатели на других участках линии боевого соприкосновения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Яковлевском городском округе в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарном.

Из-за последующей детонации загорелась надворная постройка, пояснил Гладков. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В самом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад.

Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе

Российские силы вели ожесточенные бои за Мариуполь в начале 2022 года, вспомнил старший инструктор военного комиссариата Ростовской области Александр Гончаренко, награжденный орденом Мужества. Именно небольшой отряд из 25 морпехов, по его словам, сыграл ключевую роль в дезориентации противника, что позволило основным силам ВС РФ зайти в город с другого направления.

Гончаренко, служивший в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты, рассказал, как в начале марта после нескольких дней безуспешного штурма командиры предложили добровольцам пойти на прорыв. Он решил рискнуть, не желая остаться трусом на всю жизнь.

Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки

Российские штурмовые группы развивают наступление на Запорожском направлении, заявил Марочко. По его словам, тактические успехи в районе Новояковлевки создают угрозу окружения для украинских подразделений, удерживающих позиции в городе Орехове. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подразделения ВС РФ продолжают давить на оборону противника к северо-востоку от населенного пункта. Как уточнил Марочко, продвижение носит планомерный характер и преследует четкую стратегическую цель — лишить снабжения ореховскую группировку ВСУ.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля

Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно

Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы