Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 08:00

«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские штурмовики успешно наступают на Запорожском направлении в районе Новояковлевки, угрожая окружением группировки ВСУ, так называемая шведская бригада армии Украины понесла катастрофические потери в боях со спецназом «Ахмат». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»

Под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ, сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область. В МО РФ данную информацию не комментировали.

После провала атаки на российский регион, где формирование понесло катастрофические потери, остатки бригады были отведены в тыл. Однако в конце прошлого года украинское командование вновь перебросило отдельные батальоны с новой техникой на Сумское направление.

Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта

Наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы, заявил военный аналитик Андрей Марочко. По его сведениям, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На этом отрезке фронта активно действуют сразу две российские группировки — «Центр» и «Восток». Их слаженная работа позволяет не только продвигаться вперед, но и наносить противнику существенный ущерб, превосходящий показатели на других участках линии боевого соприкосновения.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Яковлевском городском округе в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарном.

Из-за последующей детонации загорелась надворная постройка, пояснил Гладков. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В самом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад.

Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе

Российские силы вели ожесточенные бои за Мариуполь в начале 2022 года, вспомнил старший инструктор военного комиссариата Ростовской области Александр Гончаренко, награжденный орденом Мужества. Именно небольшой отряд из 25 морпехов, по его словам, сыграл ключевую роль в дезориентации противника, что позволило основным силам ВС РФ зайти в город с другого направления.

Гончаренко, служивший в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты, рассказал, как в начале марта после нескольких дней безуспешного штурма командиры предложили добровольцам пойти на прорыв. Он решил рискнуть, не желая остаться трусом на всю жизнь.

Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки

Российские штурмовые группы развивают наступление на Запорожском направлении, заявил Марочко. По его словам, тактические успехи в районе Новояковлевки создают угрозу окружения для украинских подразделений, удерживающих позиции в городе Орехове. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подразделения ВС РФ продолжают давить на оборону противника к северо-востоку от населенного пункта. Как уточнил Марочко, продвижение носит планомерный характер и преследует четкую стратегическую цель — лишить снабжения ореховскую группировку ВСУ.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля

Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно

Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы

ВС РФ
СВО
Украина
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.