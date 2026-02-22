ВС РФ готовятся к освобождению Орехова и наращивают мощь в Сумской области, ВСУ предрекли крах после потери Запорожья, только двое из сотни украинских бойцов остаются в живых при попытке наступления. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

После Запорожья и Донбасса — крах ВСУ?

Российские военные активизировали подготовку к возможному наступлению на город Орехов в Запорожской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Специально для этого, по его словам, создаются плацдармы на северо-восточном направлении. Украинское командование осознает угрозу и пытается стабилизировать линию фронта, однако пока безуспешно, подчеркнул он. В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

«К Ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове. Естественно, украинское командование это прекрасно понимает и знает», — указал Марочко.

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге заявил, что после освобождения Запорожья и Донбасса ситуация для ВСУ резко ухудшится. Без промышленного потенциала и стратегических территорий Украина лишится ресурсов для продолжения конфликта, пояснил он.

«Если падет Донбасс, если падет Запорожье <…>, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношении Украина не сможет поддерживать войну», — сказал он.

Текущая западная помощь уже не способна изменить ход конфликта, подчеркнул Меркурис. Киев приближается к точке, после которой никакие внешние поставки не помогут компенсировать потери и продолжить сопротивление.

Тем временем Киев продолжает атаки на регион — на этот раз ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую. Губернатор Евгений Балицкий отметил, что информации о пострадавших пока не поступало, и предупредил, что риск повторных атак сохраняется. Однако негативные последствия все же есть: без электроэнергии осталась половина Запорожской области. Из-за этого социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В результате массированной террористической атаки противника на энергетическую систему Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — отметил он.

Разгром ВСУ в Сумской области

Успехи ВС РФ показывают и в приграничье Сумской области, заставляя украинские силы отступать с занимаемых позиций, рассказал военный аналитик Андрей Марочко. После установления контроля над населенным пунктом Харьковка российские войска перенесли активность на соседние территории. Основные усилия российской армии сейчас направлены на атаки позиций ВСУ в районах Кучеровки и Студенка. В Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.

«Расширяется так называемая серая зона, то есть межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что украинские войска откатываются на запасные рубежи», — объяснил Марочко.

По его словам, продвижение российских сил сдерживается эшелонированной обороной ВСУ в районе Харьковки. Однако стратегическая инициатива на этом направлении остается за российскими войсками.

В районе села Садки в тяжелом положении оказались подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным источника в российских силовых структурах, украинские военные уже неделю не получают продовольствие, а их радиостанции остаются без заряда из-за отсутствия аккумуляторов и зарядных устройств.

«В Сумской области — в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ — на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс», — рассказал источник.

Он добавил, что российская группировка «Север» заблокировала пути доставки грузов для ВСУ, включая воздушные и наземные маршруты. Это также парализовало работу украинских роботизированных систем. Кроме того, в Краснопольском районе российские войска ликвидировали группу бойцов 253-го полка «Арей».

Россия спасает пушечное мясо Киева

В ДНР российский военнослужащий в одиночку взял в плен группу из восьми украинских десантников. По словам пленного бойца 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игоря Бойко, солдат использовал психологическое давление, это привело к тому, что украинцы сдались в плен. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Прилетел российский дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед <…>. Позднее „спалился“ дроном Андрей. И нас восемь человек взял в плен один человек», — сказал Бойко.

По данным командира группы специального назначения группировки войск «Восток» с позывным Мага, при попытке наступления всего один или двое бойцов ВСУ из сотни остаются в живых. Спастись удается тем, кто решился сдаться РФ, подчеркнул он. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«Потери они несут колоссальные. Из 100%, скажем, наступающих один, один-два остается в живых. Это те, кто решили сдаться, те, кто выбрали жить», — уточнил Мага.

