«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было

Российские боец пленил группу украинских военнослужащих в зоне СВО, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны, как бойцу ВС РФ удалось взять в плен восьмерых человек в одиночку?

Ситуация развернулась в Донецкой Народной Республике, на свиноферме под Красноармейском. Там укрывалось подразделение ВСУ. По словам пленного бойца 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игоря Бойко, который был в составе украинского формирования, их позиции обстреляла артиллерия.

После гибели одного сослуживца Бойко и ранения нескольких человек над позицией появился российский дрон, предложивший сдаться. Позже к украинским военным пришла посылка с обедом, а затем их обнаружил беспилотник.

«Прилетел российский дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед... Позднее „спалился“ дроном Андрей. И нас восемь человек взял в плен один человек», — сказал Бойко.

Другой пленный, Ростислав Лемешенко, уточнил, что российский солдат во время штурма действовал решительно: открыл предупредительный огонь в пол, ликвидировал двух наиболее агрессивных бойцов, после чего остальные восемь предпочли сложить оружие. Таким образом, мужество и психологическое давление позволили одному российскому солдату обезвредить целую группу противника без потерь со своей стороны.

«Русский Рэмбо», «Вот это настоящий боец», «Замес на свиноферме», «Как ему это удалось?» — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие еще подвиги совершали российские бойцы в одиночку

Ранее в Сети распространилось видео, снятое на камер бойца ВСУ во время украинской контратаки на село Трудовое осенью 2024 года. На кадрах запечатлены последние минуты жизни военнослужащего, который пал в рукопашном бою с российским бойцом Андреем Григорьевым.

Младший сержант МО РФ Андрей Григорьев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев вручил новый якутский нож Григорьеву после того, как данный эпизод получил широкую огласку. Перед этим Григорьев сообщил, что его старый нож остался у товарищей по службе.

Россиянин Александр Цуриков в течение семи часов в одиночку отстаивал позицию во время атаки ВСУ. По словам сержанта ВС РФ, в его распоряжении были лишь две гранаты, но достаточное количество боеприпасов. Об этой истории Минобороны РФ рассказало в 2023 году.

Сапер-разведчик ВС России Закарий Алиев в одиночку удерживал захваченный опорный пункт ВСУ в Запорожской области. На позиции он провел три недели. По словам бойца, за это время он получил около 15 контузий. Солдат заявил, что точка, которую нужно было взять группе Алиева, контролировалась украинской армией с воздуха. В какой-то момент боец остался на позиции один.

На Украине за голову Алиева объявили награду в размере 50 млн рублей, писали СМИ. После описанного эпизода боец отправился на лечение из-за контузий и проблем с коленом.

В ходе зачистки Евгеновки на Покровском направлении боец мотострелкового полка в одиночку напал на дом, который ВСУ переоборудовали в укрепленный пункт. Россиянин успешно атаковал штурмовую группу, используя гранаты. В результате столкновения боец ВС РФ уничтожил двух вээсушников, одного взял в плен.

