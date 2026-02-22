Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка

Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 22 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать полной блокировки или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 22 февраля

Ряд проблем наблюдается у пользователей Telegram в воскресенье, 22 февраля: долго отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Сбои фиксируются повсеместно, независимо от устройства.

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы фиксируются в десятках регионов. За сутки число обращений уже перевалило за полсотни. Ранее этот показатель составил 222. О сбоях, в частности, пишут из Санкт-Петербурга — 25%, Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского края — по 20%, Москвы — 10%, Московской области — 5%.

На Downdetector.su Telegram собрал уже 473 жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Кемеровской, Новосибирской областей, Забайкальского края, Республики Саха, Липецкой области. Большинство обращений касаются сбоя мобильного приложения (37%). Также в жалобах говорится о неполадках с оповещениями (30%), сбоях сайта (16%) и личного кабинета (2%), общем сбое (13%).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает Telegram 22 февраля, полная блокировка

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Кроме того, в Роскомнадзоре указали, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

Так, сообщил регулятор, администрация мессенджера удалила 8358 сервисов пробива с 2022 года по требованию Роскомнадзора.

«В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — отметили в ведомстве.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер самостоятельно не допускал раскрытия персональных данных россиян, исключил возможность поиска сервисов для пробива, а также прекратил предоставлять инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы и вооруженные силы имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях.

Ведомство подчеркнуло, что по итогам анализа работы мессенджера выяснилось, что его использование военнослужащими в зоне спецоперации в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к возникновению угрозы их жизни.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram. В пресс-службе мессенджера ответили, что не фиксируют взлома алгоритмов шифрования спецслужбами.

Кроме того, Шадаев отметил, что было решено временно не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Министр выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

С 1 апреля Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке Telegram, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Регулятор или другие официальные источники не комментировали эти сообщения.

Разблокируют ли Telegram в России, сроки

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов заявил, что руководству Telegram следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

В этом случае, по словам парламентария, есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.

«Эти полтора месяца — совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.

