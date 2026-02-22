Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины откатываются на запасные позиции у Харьковки Сумской области, не выдерживая натиска российской армии. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 февраля?

ВСУ не выдерживают натиск ВС РФ у Харьковки

«После освобождения Харьковки наши военнослужащие основные усилия сосредоточили на ударах по Кучеровке и Студенку, следовательно, они расширяют зону контроля на данном участке. Расширяется так называемая серая зона, то есть межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что украинские войска откатываются на запасные рубежи», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.

Эксперт отметил, что на продвижение российских войск на данном направлении оказывает влияние глубоко эшелонированная оборонительная система, выстроенная противником в районе Харьковки. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Об освобождении Харьковки военное ведомство РФ сообщило 18 февраля.

Выровняли фронт на участке Зализничное — Терноватое

На Гуляйпольском направлении российские войска выровняли линию фронта в районе Терноватое — Зализничное, что в Запорожской области, проинформировал Марочко. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Юго-Восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая — юго-восток Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», — добавил он.

Марочко уточнил, что российские силы закрепляются на новых позициях и готовятся к дальнейшему продвижению.

ВСУ несут потери и отступают у Красного Лимана

В районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Украины также отступают под натиском регулярных ударов российской армии. Об этом проинформировал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас серьезно усилено давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил Российской Федерации в Красном Лимане. По сути, противник несет потери на регулярной основе, теряет боеспособность и, естественно, многие украинские солдаты, не дожидаясь своего уничтожения, бегут со своих позиций», — сказал военэксперт.

Марочко добавил, что украинским силам в Красном Лимане негде укрываться, поскольку ВС РФ, как только обнаруживают позиции и блиндажи противника, сразу наносят по ним удары. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Уничтожили бронемашину и боевиков ВСУ

В Минобороны России сообщили, что экипаж боевой машины пехоты, возглавляемый младшим сержантом Романом Быковым, успешно отразил атаки противника. В результате действий российских военных была уничтожена бронемашина и несколько единиц техники ВСУ.

«Роман Быков выполнял задачу по огневому поражению противника в составе экипажа боевой машины пехоты. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под руководством Романа Быкова атаки противника были отражены, уничтожена одна боевая бронированная машина и шесть боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Быкова задача была выполнена.

В Минобороны также рассказали о мужественных действиях рядового Артура Залетина. На одном из участков он успешно выполнял задачу по защите позиций.

«Группа Артура Залетина подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, после чего Артур обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника. Подпустив противника к своим позициям, забросал его ручными гранатами, отразил атаку, уничтожив четырех боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

