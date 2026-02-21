Telegram угрожает российским военным на СВО? Что сказали в ФСБ, подробности

Telegram угрожает российским военным на СВО? Что сказали в ФСБ, подробности

Применение Telegram в зоне СВО создает угрозу жизни военнослужащих ВС РФ, сообщили в ФСБ. Какие подробности известны, в чем причины — как именно Telegram угрожает российским военным?

Как Telegram угрожает российским военным на СВО

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинские спецслужбы и вооруженные силы имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях.

Ведомство подчеркнуло, что по итогам анализа работы мессенджера выяснилось, что его использование военнослужащими в зоне спецоперации в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к возникновению угрозы их жизни.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «трудно и невозможно» представить ситуацию, при которой блокировка Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных. Таким образом он прокомментировал соответствующие опасения некоторых военных блогеров на фоне замедления мессенджера.

«Ну вы знаете, я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — сказал Песков.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram. В пресс-службе мессенджера ответили, что не фиксируют взлома алгоритмов шифрования спецслужбами.

Кроме того, Шадаев заявил, что было решено временно не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Министр выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Существует ли диалог между ФСБ и Telegram

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужба вела переговоры с Павлом Дуровым, но сейчас контакты не поддерживаются.

«Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», — сказал Бортников.

По его словам, нужно работать, а не биться за свободу слова. Бортников добавил, что никто ее не нарушает, а только защищает интересы граждан.

Что сейчас происходит с Telegram в России

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

На этом фоне россияне массово жалуются на проблемы в работе Telegram. Сотни жалоб о сбоях мессенджера фиксируются ежедневно. Пользователи не могут нормально отправлять текстовые и голосовые сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов.

Максут Шадаев отметил, что сейчас в Telegram замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН.

20 февраля Роскомнадзор сообщил, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

В ведомстве подчеркнули, что администрация мессенджера удалила 8358 сервисов пробива с 2022 года по требованию Роскомнадзора.

«В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — отметил регулятор.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер самостоятельно не допускал раскрытия персональных данных россиян, исключил возможность поиска сервисов для пробива, а также прекратил предоставлять инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

