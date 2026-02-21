Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 11:49

Наступление ВС России на Харьков 21 февраля: ВСУ убивают наемников, Купянск

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 21 февраля 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, где ВС РФ решительно наступают, как наемников ВСУ пытают и убивают свои же?

Наступление ВС России на Харьков 21 февраля

Ожесточенные бои разворачиваются в лесных массивах и населенных пунктах в районе Волчанска, ВС РФ добились тактических успехов на Хатненском участке, авиация, расчеты БПЛА «Герань» и ТОС «Солнцепек» интенсивно работают по украинским позициям, поддерживая наступление наземных сил, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех участках и овладели крупным лесным районом. Расчеты ТОС-1А уничтожили позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в лесопосадке западнее населенного пункта», — отметил источник.

В лесу юго-западнее Симоновки, утверждает канал, российская авиация нанесла удары по скоплению живой силы 58-й мотопехотной бригады, российские штурмовики продвинулись на двух участках и овладели одним опорным пунктом ВСУ.

«В Волчанских Хуторах продолжают активно работать „Солнцепеки“ „северян“, уничтожая живую силу противника в прилегающих лесопосадках», — добавили авторы.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На Хатненском участке фронта ВС РФ продвинулись на 300 м по лесополосам, ТОС уничтожили пункты дислокации 1-й бригады теробороны севернее Чугуновки, пишет «Северный ветер».

«В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. Недавно в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», — утверждает канал.

«С такими командирами враги не нужны», — комментирует сообщение пользователь Telegram Дмитрий С.

На Липцевском участке фронта — без существенных изменений, артиллерия и расчеты FPV ГрВ «Север» уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах, отметил источник.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили почти 100 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», склады материальных средств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются бои. ВС РФ продвигаются к Купянску с востока и занимают позиции на юге Кучеровки. На Волчанском направлении продолжаются столкновения у Симоновки и Графского. ВС РФ продвигаются в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске на восточном берегу реки Оскол — позиционные бои, на отдельных участках есть продвижение на плацдарме в районе Хатнего.

«На Харьковском направлении позиционные бои у Симоновки и Графского. В Волчанских Хуторах ВС РФ заняли новые позиции», — отметил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
