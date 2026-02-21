«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала о попытке покушения на экс-главкома ВСУ, ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. Военачальника назначили на дипломатическую должность, предположительно, для того, чтобы спасти его жизнь. Кто стоял за попытками покушения на Залужного, почему их не довели до конца — в материале NEWS.ru.

Что известно о готовившихся покушениях на экс-главкома ВСУ Залужного

Служба безопасности Украины предпринимала попытку убить Залужного, заявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) журналистка Янина Соколова со ссылкой на источники. По ее словам, военачальника назначили послом в Великобритании, чтобы спасти его жизнь.

«Это было покушение на убийство. Об этом знали западные партнеры, в частности британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главкомом, сколько защиты Залужного», — подчеркнула журналистка.

В свою очередь Анатолий Шарий рассказал, как Залужного намеревались отравить на одной из частных встреч якобы по указанию из офиса президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского блогера, его планировали убить ядом, который уничтожает организм в течение продолжительного времени.

Как Залужный едва не погиб во время звонка из офиса Зеленского

В 2023 году Залужный получил ранение в тот момент, когда ему поступил звонок из офиса Зеленского, заявил бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе. По его словам, по этой причине разговор продлился всего 30 секунд.

Владимир Зеленский Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Игнатьев добавил, что Залужный получил ранение в область левее сердца. По его словам, лишь крепкие стены укрытия спасли главкома ВСУ от гибели.

«Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств — это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки на Залужного и снятие его с должности — чей-то целенаправленный интерес», — подчеркнул Игнатьев.

Что стало причиной конфликта президента Украины и главкома ВСУ

Конфликт между Зеленским и Залужным начался еще в 2022 году, сказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, президент Украины как авантюрист давал политические указания военным, что требуется больше наступлений и территорий. Если ты их теряешь, то просить деньги у Запада сложно, поскольку нужны успехи.

«Мясные штурмы являлись, по сути, указанием Зеленского взять населенный пункт любой ценой — нему было плевать на потери. Но это породило конфликт между военными и политическим руководством, — объяснил экс-нардеп NEWS.ru. — Армия на Украине — институт с наивысшим авторитетом. Военные ближе к Залужному и понимают, что такие команды не приносят успеха. Тогда начался рост рейтинга генерала. В тот момент Зеленский увидел в нем конкурента. Было возбуждено уголовное дело по факту потери юга Украины (Запорожская область, разминирование мостов у Чонгара и так далее). Мол, посмотрите, как легко Россия зашла. Залужный проходил по этому делу как свидетель».

Что усилило конфликт между Зеленским и Залужным

Некоторые эксперты называют Залужного военным преступником и считают, что он должен быть привлечен к ответственности, заявил политолог Владимир Скачко.

Валерий Залужный и Владимир Зеленский в День ВВС, 2023 год Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

«Когда Лондон и Вашингтон выступали вместе, они использовали связку Зеленский — Залужный как баланс и инструмент давления на Киев. Сейчас интересы разошлись, и англичане, по сути, используют генерала против президента, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Назначение Залужного на должность посла рассматривалось как способ вывести его из политической игры — результат компромисса между США и Британией, пока они еще не так сильно разошлись. Когда Залужный по уровню популярности начал догонять Зеленского, для кого‑то это был повод действовать».

Почему Залужного могут признать диверсантом и террористом

Покушения на Залужного еще могут произойти, но Зеленский разыгрывает другую карту — дискредитацию, отметил Олейник.

«Итальянская пресса и Der Spiegel недавно сообщили, что Залужный напрямую причастен к подрыву „Северных потоков“. Причем эти СМИ пишут, что Зеленский был против, но его якобы не поставили в известность, — сообщил экс-депутат. — Залужный не подал в суд ни на итальянскую газету, ни на немецкую. Казалось бы, надо это сделать, потому что это бьет по его политическому будущему. Но он молчит. Скорее всего, теперь Залужного будут топить с другой стороны — как диверсанта и террориста. Сейчас применят политические методы его устранения с арены — дискредитация по всем направлениям. Там же опытные интриганы работают».

Разговоры о попытках покушения на Залужного и угрозах в его адрес будут продолжаться, убежден Скачко. По его мнению, это часть политической борьбы.

«Новые покушения теоретически возможны. Если до Залужного доберутся, то ему грозит физическая опасность, — отметил политолог. — При этом все эти угрозы — зеркало внутренней борьбы: одни подогревают конфликты, а другие используют угрозы как рычаг давления. Помирить Зеленского и Залужного могут только русские — поймать обоих и посадить вместе на скамью подсудимых. Никто больше в мире не сможет этого сделать».

СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

