На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский вновь дал повод усомниться в его психической адекватности. Он снова оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что недопустимо в публичной дипломатии. СМИ давно обращают внимание на странности поведения, неадекватные мимику и речь Зеленского. Указывает ли его состояние на серьезные проблемы со здоровьем или это актерская игра — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский оскорбил Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности

В кулуарах Мюнхена-2026 Зеленский дал интервью изданию Politico, в котором заявил, что Украина якобы сыграла огромную роль в получении суверенитета Польшей, Молдавией и Румынией. Россия, по его словам, угрожает отнять эту независимость. Он также в очередной раз оскорбил премьер-министра Венгрии.

«Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта», — заявил Зеленский, намекая на события октября 1956 года, когда силы стран Варшавского блока подавили восстание против советского правительства Венгерской Народной Республики.

22 января Зеленский оскорбил Орбана, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент Украины заявил, что каждый Виктор, который живет за счет Европы, но продает ее интересы, заслуживает подзатыльник.

Как в России оценили на поведение Зеленского на Мюнхенской конференции

Зеленский продолжит жить до тех пор, пока разваливает страну 404, написал в мессенджере MAX зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал политика вошью с остекленевшими глазками.

С Моськой, лающей на слона, сравнил публичное хамство Зеленского в адрес Орбана глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, это проявление агонии. Обратный отсчет для украинского лидера начался, и европейская поддержка не изменит ситуацию на поле боя.

Просроченным обмылком назвал Зеленского в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поведение украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрируют его нестабильное ментальное состояние.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему на Западе не реагируют на выпады Зеленского

По мнению политолога Спиридона Килинкарова, наступит время, когда западная пресса внезапно обнаружит, что украинский режим коррумпирован и нарушает права человека. Пока Зеленский нужен Западу как человек, контролирующий страну, отметил он.

«Он установил жесткий режим, лишил граждан ряда конституционных прав и бросает людей на войну с Россией по заказу Запада, — пояснил политолог. — В будущем, когда возникнет необходимость искать компромиссы и выходить из конфликта, во всем обвинят именно его. Коррумпированный режим, семь менеджеров, авторитаризм, диктатура — этим займутся европейские СМИ. У Запада свои цели, и в большей степени их реализует сам Зеленский. По этой причине они молчат, даже когда он позволяет себе хамить в адрес европейцев. Они настолько зависимы от этого конфликта, что готовы это терпеть».

В чем причина агрессивного поведения Зеленского

Поведение Зеленского означает агонию его режима, заявил Килинкаров. По его словам, если бы украинский лидер чувствовал свою силу, он вел бы себя иначе и говорил тише.

«Крики и поросячьи визги Зеленского — это, по сути, признак того, что он понимает: конец его режима уже близок, — заявил эксперт NEWS.ru. — Посмотрите на то, как он сейчас выглядит, и сравните с Зеленским 2019 года. Мне кажется, это два разных человека. Послушайте, что он сейчас несет… Актер, всю жизнь проведший в шоу‑бизнесе, юморист, по сути, не дружит с юмором. То, что ему кажется смешным, для многих вовсе не смешно. На его лице читаются определенные элементы неадекватности».

Зеленский давно вышел за рамки классической дипломатии и все больше выступает как демонстративный конфликтоген, считает консультант по рискам для бизнеса, профайлер Алексей Крутилин. Глава Украины посещает всевозможные мероприятия, требовательно стучит кулаками, порой прибегая к моральному шантажу в адрес европейских лидеров.

Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«С точки зрения профайлинга или практической психологии здесь явно присутствует завышенное ощущение собственной незаменимости — „мне все должны“, — пояснил аналитик NEWS.ru. — С другой стороны, нельзя списывать со счетов театральность, выработанную в шоу‑бизнесе. Это более привычное для него амплуа, которое не может никуда исчезнуть, несмотря на то, что по статусу он является политиком. Эффект аплодисментов для Зеленского важнее, чем последствия слов или действий, и это сужает поле рациональных решений. Они все — болтуны, и он один из лучших в этом амплуа, потому что служит символом».

Что говорят специалисты о здоровье Зеленского

Поведение Зеленского за время его президентского срока характеризуется общей деградацией, заявил ранее психиатр Василий Шуров. По его мнению, украинский лидер употребляет психостимуляторы, о чем свидетельствуют его перевозбужденное состояние и спутанная речь.

Шуров пояснил, что раньше Зеленский как актер отлично запоминал огромные тексты. Сейчас же, считает специалист, речь украинского лидера стала спутанной, а внешний вид стал неухоженным. Он обратил особое внимание на отечное лицо и изменение голоса.

По мнению психиатра, поведение Зеленского не соответствует образу первого лица государства. Он заявил, что украинский лидер игнорирует регламент, записывая видеообращения на коленке и в грязной водолазке. Эксперт также обратил внимание на его эмоциональные реакции, назвав их неуместными.

Читайте также:

Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит

Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»

Измены жене, наркотики, побег с Украины: Владимиру Зеленскому — 48