Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, заявил глава МИД европейской республики Петер Сийярто. По его словам, Киев хотел бы сместить действующее венгерское руководство и привести к власти оппозицию, чтобы добиться финансовой поддержки. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Зеленский воспринимает премьера Венгрии Виктора Орбана как личного врага. На что он пойдет ради устранения оппонента — в материале NEWS.ru.

Что Сийярто рассказал о выборах

Сийярто в соцсетях сообщил, что Зеленский предпринимает попытки повлиять на предвыборную кампанию в Венгрии. Он предположил, что в этом главе Украины помогают «брюссельские союзники».

«На кону выборы, и венгерский народ сможет 12 апреля сказать, хочет ли он мира или войны и позволит ли президенту Зеленскому забрать деньги для поддержания коррумпированного украинского режима», — заявил Сийярто.

Здание парламента в Будапеште Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр подчеркнул, что, пока у власти в Венгрии находится правительство Орбана, Будапешт не станет перечислять деньги украинскому руководству и поддерживать конфликт против России.

Похожие заявления звучали из уст Сийярто несколько месяцев назад. Тогда он заявил, что Киев осознает: Будапешт в своих решениях будет руководствоваться исключительно интересами венгерского народа. Поэтому Украине не удастся стать членом Евросоюза, подчеркнул глава МИД.

Что известно о конфликте Зеленского и Орбана

Отношения Украины и Венгрии едва ли можно назвать дружественными. Однако после Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе конфронтация между лидерами этих государств вышла на новый уровень.

Выступая с речью на ВЭФ, Зеленский позволил себе едкий выпад в адрес Орбана. Он заявил, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльника».

Премьер-министр Венгрии позже парировал: «Мне кажется, что мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всевозможную помощь в этом».

Вскоре Орбан высмеял готовность ЕС беспрекословно выполнять все требования Украины — в том числе оказать ей финансовую поддержку в размере $800 млрд. Он обратил внимание, что на ВЭФ Зеленский публично принижал поддержку со стороны Евросоюза и критиковал не только Венгрию, но и другие страны объединения.

«Вот до чего мы дошли. Пока Зеленский едет на лошади задом наперед, Брюссель готов раскошелиться, как вышколенный офицер», — написал Орбан в соцсетях.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Политолог Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru отметил: Зеленский не скрывает, что видит в Орбане личного врага.

«Для Зеленского это вопрос уже не только политический, но и личный. Для руководителей Евросоюза Орбан — одно из самых явных препятствий на пути к дальнейшей евроинтеграции: он выступает в качестве предводителя евроскептиков, влияет на позиции многих других лидеров из Центральной Европы. Многие заинтересованы в замене Орбана», — уверен эксперт.

Как Зеленский может навредить Орбану

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что у Киева и его европейских партнеров есть арсенал инструментов для нанесения удара по правительству Венгрии. Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заметил, что европейское руководство пытается создать видимость соблюдения демократических норм, хотя уже старается ослабить политические позиции Орбана.

«Брюссель оказывает давление на Будапешт через заморозку финансовых фондов и юридические процедуры. Это ослабляет экономику Венгрии, что косвенно играет на руку венгерской оппозиции и украинской стороне», — сказал депутат.

По словам Кортунова, ЕС также может пытаться задержать предоставление Венгрии средств из каких-либо структурных фондов или затормозить инвестиционную активность на территории республики.

Венгерский форинт и евро Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

«Можно максимально повысить акции политической оппозиции, приглашая ее лидеров на различные мероприятия в Брюсселе. Это то, чем Евросоюз занимался раньше и что, по всей видимости, будет делать и сейчас, в надежде на смену власти в Венгрии», — указал политолог.

Грозит ли Орбану покушение

Информационное и дипломатическое давление могут быть не единственными инструментами Киева, желающего навредить Орбану. Гасанов напомнил, что в свое время еще один критик финансовой помощи Украине — премьер Словакии Роберт Фицо — подвергся покушению. 71-летний мужчина по имени Юрай Цинтула открыл огонь по политику из гладкоствольного ружья. К счастью, Фицо удалось выжить. Стрелок оказался ярым сторонником Украины и, по словам посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова, мог действовать в интересах СБУ.

«Прямое вмешательство Украины маловероятно. Но всегда можно найти психа-одиночку, который симпатизирует украинцам. Риск политического насилия в Европе вырос на фоне крайней поляризации общества. Хотя спецслужбы Венгрии работают в усиленном режиме, всякое может произойти», — отметил Гасанов.

Кортунов придерживается схожего мнения.

«Когда формируется определенная политико-психологическая обстановка в стране, то понятно, что всегда найдутся не очень адекватные люди, которые воспримут критику как руководство к действию. Конечно, все это создает реальные проблемы для безопасности лидеров, которые занимают позиции, отличные от политического мейнстрима в Европейском союзе», — резюмировал политолог.

