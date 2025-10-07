Украину заподозрили во вмешательстве в выборы одной из стран Евросоюза

Украину заподозрили во вмешательстве в выборы одной из стран Евросоюза Сийярто: Украина попытается привести к власти венгерскую оппозицию

Киев пытается вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут в 2026 году, заявил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Украина стремится привести к власти оппозицию, поддерживающую ее вступление в Евросоюз.

Украинцы крайне заинтересованы в том, чтобы повлиять на исход выборов в Венгрии, — высказался дипломат.

Украинская сторона, пояснил министр, осознает, что если у власти сохранится нынешнее правительство, то его решения будут продиктованы исключительно национальными интересами Венгрии. В таком случае Украине не удастся стать членом Евросоюза, добавил Сийярто.

Напротив, если в Венгрии будет установлено марионеточное правительство Брюсселя, то, очевидно, все препятствия для вступления Украины в Евросоюз будут устранены, — добавил министр.

Ранее Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, решение о принятии нового члена требует единогласного одобрения всех стран ЕС. Кроме того, на референдуме 95% венгров высказались против вступления Украины. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан заблокировал начало переговоров.