Шепелявый и без пальцев: как поймали насильника 25 человек в Москве

Шепелявый и без пальцев: как поймали насильника 25 человек в Москве

Следователи раскрыли подробности расследования дела московского серийного маньяка. 73-летний насильник оказался под статьей лишь спустя полгода после того, как вышел на свободу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

45 из 73 лет в заточении

Мужчина, виновный по меньшей мере в 25 изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, из 73 прожитых лет 45 провел в колониях и тюрьмах. Последний срок он отсидел без УДО. Спустя полгода после выхода из мест лишения свободы он снова угодил за решетку.

Следователи подняли серию нераскрытых дел и по ряду доказательств пришли к выводу, что пенсионер еще не отбыл свой срок в полной мере.

«Так как его преступления носили серийный характер, мной было принято решение проанализировать массив нераскрытых уголовных дел на территории города Москвы за прошлые годы. Так как приговоров в отношении него было несколько, был установлен период, когда фигурант находился на свободе», — рассказала журналистам РЕН ТВ старший следователь-криминалист управления криминалистики СУ СК РФ по Москве Ксения Каткова.

Дело 20-летней давности

Один из эпизодов, которые теперь инкриминируют насильнику, был совершен 20 лет назад. Ранее столичное управление Следственного комитета уже публиковало кадры допроса пострадавшей девушки.

«В районе восьми часов вечера я возвращалась домой. Около трансформаторной будки возле детского сада, напротив моего дома, подошел человек, схватил меня за локоть. Я попыталась дернуться. Мне было сказано, что у него в руках нож», — рассказывала в кадре потерпевшая со скрытым лицом.

Теперь журналистам она рассказала, что на момент преступления ей было 15 лет. В тот день она возвращалась домой от подруги.

«Я поделала домашку со своей подругой после школы. Собралась, пошла домой. Мы почаевничали, поболтали. И я своим привычным маршрутом пошла до своего дома. То есть ничего не предвещало, что я дома появлюсь существенно позже», — вспоминает она.

Потерял фаланги и зубы

Установить причастность маньяка к ряду преступлений прошлых лет не составило труда из-за особых примет: отрубленные фаланги пальцев на правой руке, отсутствие передних зубов, из-за чего имелась характерная шепелявость. Жертвы при этом с легкостью опознали насильника даже спустя многие годы.

«У меня имелась фотография лица, которое мы проверяли на причастность к данному преступлению. После чего я потерпевшим, которые были на следственных действиях, 15 потерпевшим, я им предъявила для опознания три фотографии. То есть два статиста и лицо, которое мы проверяли. Потерпевшие сразу же указывали на это лицо, которое совершило преступление», — рассказала следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия ГСУ СК России Александра Закржевская.

Задержали мужчину после того, как его опознали 15 жертв. А после в деле появилось еще 10 эпизодов.

Два инсульта в колонии

Следователи отмечают, что насильник на допросах и очной ставке старался избегать слова «изнасилование» и очень боялся психиатрической экспертизы. Однако в итоге медики констатировали, что мужчина вменяем, но при этом имеет отклонения.

«Первичная экспертиза показала, что он абсолютно вменяемый, со своими отклонениями. У него была выявлена типичная раптофилия — это расстройство личности, при котором обвиняемый испытывает возбуждение сексуальное только при совершении насилования и насильственных преступлений», — рассказал старший следователь следственного отдела СУ по ВАО ГСУ СК РФ Владислав Авксентьев.

Известно, что мужчина во время отбытия предыдущих наказаний в колонии пережил два инсульта, а передвигается он с поддержкой клюки. Скорее всего, будущий срок окажется для него последним.

Читайте также:

Дядя вернулся с СВО из-за педофила: опальный тренер сбежал в Москву

Отомстил бывшему: полицейский-гей убил экс-бойфренда за слив фотографий

Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка

Пытались раздеть впятером: девушку чуть не изнасиловали в ночном клубе

Вывез в безлюдное место: физрук сел на 12 лет за растление школьницы