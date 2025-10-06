Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка

В Краснодаре начато разбирательство в отношении 17-летнего пациента психиатрической больницы, который надругался над 11-летним ребенком. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Когда медсестра отвернулась»

В Краснодаре женщина добилась внимания следователей к ситуации в психиатрической больнице № 7. 4 октября мать девятилетнего мальчика Елена Рыбкина приехала в медучреждение, чтобы навестить своего сына, который находился там на обследовании. Женщина общалась с ребенком на протяжении получаса и только в момент, когда из помещения вышел медик, мальчик рассказал маме, что творилось в их палате ночью.

«Он неделю находится на обследовании, я приехала сегодня его навестить, передать ему продукты, личные вещи, [предметы] гигиены. И впоследствии, в 30-минутном разговоре, в конце, когда отвернулась медсестра, мой сын мне рассказал: „В палате ночью я не спал, не ругай меня, я чуть-чуть подсмотрел и сделал вид, что я дальше сплю“. Он рассказал, что три мальчика насиловали, так сказать. Ну то есть он мне сказал: „В попу засовывали писю, обписили кому-то голову, какали на полотенце“. У меня есть аудиозапись», — поделилась Елена в интервью изданию «Альфа News».

Увидел родителей и расплакался

С этими показаниями от ребенка Елена отправилась в Следственный комитет. На следующий день в медучреждение прибыл следователь. В течение всего дня сотрудник допрашивал персонал и пациентов. В том числе детей из четвертого отделения стационара, где было совершено преступление. В итоге было установлено, что 17-летний пациент надругался над 11-летним мальчиком.

«Проводили там опросы, изымали документацию, вследствие чего было выявлено, что мальчик 17 лет изнасиловал мальчика 11 лет. Фамилии известны, просили не называть. Привлекут к ответственности. Пострадавший мальчик вышел, увидел родителей, увидел сотрудников, рассказал историю, расплакался. Родители в шоке», — рассказывает Елена.

Баловство

Елена утверждает, что сначала пыталась решить вопрос с руководством медучреждения, но там, по ее словам, настаивали, что речь идет о детском баловстве.

«Я позвонила заведующей в четвертом отделении. Я разговаривала с медсестрой. Они в курсе этой ситуации, абсолютно не отрицают. Записи разговора у меня есть. Они говорят, что это баловство. Дети баловались, все были наказаны, они их расселили по палатам. Я считаю, что это не баловство, это дети беззащитные. Это хорошо, я туда приходила, я мать, у меня ребенок с заболеванием, аутизм. А если дети, у которых нет родителей, к которым не приходят, а их кто защитит, о них кто узнает?» — говорит Елена.

Сейчас женщина настаивает, что, пока ситуация не разрешится в пользу детей, она не остановится. При этом сотрудники больницы утверждали, что они первыми обратились в полицию после произошедшего.

