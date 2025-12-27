Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 00:05

Приметы 27 декабря — Филимонов день: очищаем и очищаемся!

Приметы на 27 декабря
27 декабря воцерковленные люди вспоминают нескольких святых: Аполлония, Филимона, Ариана и Феотиха. В народе же день просто прозвали Филимоновым. Дата считалась исключительно важной для борьбы с нечистой силой, которая, по поверьям, активизировалась в самую темную часть зимы. Главный сегодняшний обряд был связан с очищением и соблюдением чистоты — как телесной, так и духовной.

Погодные приметы на Филимонов день, 27 декабря

  • Если 27 декабря было холодно, то это предвещало отличный урожай в следующем году. Особенное внимание наши предки обращали на ветер. Ураган предвещал большое количество гречихи в будущем году.

  • Если ветер дул с севера, это предвещало сильные морозы и стужу.

  • Если начиналась метель, это сулило снежную и ненастную погоду на всю Масленицу.

  • Иней на деревьях 27 декабря предвещал морозные и долгие Святки.

  • Если днем было тепло и солнечно, это означало, что следующее лето будет засушливым.

  • Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

  • Теплая, пасмурная погода с туманом предсказывала оттепели в январе и мокрую, затяжную весну.

  Погода по приметам 27 декабря

Приметы о зверях и птицах на Филимонов день, 27 декабря

  • Мыши выходят из нор — жди оттепели.

  • Вой волков, слышимый близко к деревне, по-прежнему предвещал голодную и суровую зиму.

  • Собака спит, растянувшись на полу, — к потеплению.

  • Лошадь фыркает и трясет головой в стойле — к снегопаду.

Моемся и чистим все вокруг! Что можно делать на Филимонов день, 27 декабря

  • 27 декабря следовало проводить генеральную уборку и омовение. Наши предки старались тщательно убрать дом, постирать белье и обязательно сходить в баню или хорошенько помыться. Считалось, что вода смывает сглаз и проклятия нечистой силы.

  • Святому Филимону молились о защите от нечисти, о помощи в делах и благополучии в семье.

  • Для изгнания злых духов дом окуривали можжевельником или полынью.

  • 27 декабря было также принято заниматься домашними делами и готовиться к наступлению Нового года.

Что можно делать 27 декабря?

Грязная одежда — долой! Чего нельзя делать на Филимонов день, 27 декабря

  • Ходить в грязной или старой одежде. Считалось, что нечистоплотность в этот день привлекает злых духов и болезни.

  • Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

  • Прясть, шить и ткать. Считалось, что одежда, сделанная в этот день, принесет несчастье тому, кто будет ее носить. Также верили, что это может «опутать» души умерших, которые, по некоторым поверьям, посещают землю в преддверии Святок.

  • Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

  • Ссориться, сквернословить и повышать голос. Считалось, что шум привлекает злых духов, которые активизируются в самые темные дни года.

  • Оставлять открытой воду в колодце или ведре. В нее, по поверьям, могла проникнуть нечисть.

