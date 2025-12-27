Приметы 27 декабря — Филимонов день: очищаем и очищаемся!

27 декабря воцерковленные люди вспоминают нескольких святых: Аполлония, Филимона, Ариана и Феотиха. В народе же день просто прозвали Филимоновым. Дата считалась исключительно важной для борьбы с нечистой силой, которая, по поверьям, активизировалась в самую темную часть зимы. Главный сегодняшний обряд был связан с очищением и соблюдением чистоты — как телесной, так и духовной.

Теплая, пасмурная погода с туманом предсказывала оттепели в январе и мокрую, затяжную весну.

Если днем было тепло и солнечно, это означало, что следующее лето будет засушливым.

Если начиналась метель, это сулило снежную и ненастную погоду на всю Масленицу .

Если ветер дул с севера, это предвещало сильные морозы и стужу.

Если 27 декабря было холодно, то это предвещало отличный урожай в следующем году. Особенное внимание наши предки обращали на ветер. Ураган предвещал большое количество гречихи в будущем году.

Лошадь фыркает и трясет головой в стойле — к снегопаду.

Вой волков, слышимый близко к деревне, по-прежнему предвещал голодную и суровую зиму.

27 декабря было также принято заниматься домашними делами и готовиться к наступлению Нового года.

Святому Филимону молились о защите от нечисти, о помощи в делах и благополучии в семье.

27 декабря следовало проводить генеральную уборку и омовение. Наши предки старались тщательно убрать дом, постирать белье и обязательно сходить в баню или хорошенько помыться. Считалось, что вода смывает сглаз и проклятия нечистой силы.

Ходить в грязной или старой одежде. Считалось, что нечистоплотность в этот день привлекает злых духов и болезни.

Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

Прясть, шить и ткать. Считалось, что одежда, сделанная в этот день, принесет несчастье тому, кто будет ее носить. Также верили, что это может «опутать» души умерших, которые, по некоторым поверьям, посещают землю в преддверии Святок.

Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

Ссориться, сквернословить и повышать голос. Считалось, что шум привлекает злых духов, которые активизируются в самые темные дни года.