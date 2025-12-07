ТИЭФ'25
Улетные тарталетки за 10 минут: съедаются быстрее, чем успеваю подать!

Простой рецепт тарталеток на Новый год Простой рецепт тарталеток на Новый год Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска — настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже раздеваются в коридоре. Минимум усилий, никаких сложных продуктов, а выглядит так, будто готовили целый час. Тарталетки с нежным творожным сыром всегда исчезают первыми со стола.

Возьмите 12 готовых тарталеток и наполните каждую мягким творожным сыром — удобнее всего работать чайной ложкой, чтобы начинка ложилась ровно. Вмешайте в сыр немного мелко нарезанного укропа и зубчик чеснока: вкус получится ярче и ароматнее. Добавьте щепотку соли и каплю лимонного сока.

Сверху положите маленькие ломтики огурца. Подавайте сразу: тарталетки хрустят, начинка нежная.

  • Для более воздушной текстуры вмешайте 1–2 ст. л. густых сливок.

«Елочные шарики» из крабовых палочек: готовим быстро и просто.

тарталетки
рецепты
простой рецепт
закуски
Новый год
праздники
кулинария
кухня
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
