Улетные тарталетки за 10 минут: съедаются быстрее, чем успеваю подать!

Эта закуска — настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже раздеваются в коридоре. Минимум усилий, никаких сложных продуктов, а выглядит так, будто готовили целый час. Тарталетки с нежным творожным сыром всегда исчезают первыми со стола.

Возьмите 12 готовых тарталеток и наполните каждую мягким творожным сыром — удобнее всего работать чайной ложкой, чтобы начинка ложилась ровно. Вмешайте в сыр немного мелко нарезанного укропа и зубчик чеснока: вкус получится ярче и ароматнее. Добавьте щепотку соли и каплю лимонного сока.

Сверху положите маленькие ломтики огурца. Подавайте сразу: тарталетки хрустят, начинка нежная.

Для более воздушной текстуры вмешайте 1–2 ст. л. густых сливок.

