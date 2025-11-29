День матери
29 ноября 2025 в 05:15

«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут

Шарики из крабовых палочек на Новый год Шарики из крабовых палочек на Новый год Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта простая закуска каждый год становится хитом: яркая, быстрая, недорогая и идеально подходит для новогоднего стола. Шарики получаются нежными благодаря сыру и майонезу. Из небольшого набора продуктов можно собрать эффектное блюдо, которое точно съедят первым.

Возьмите 200 граммов крабовых палочек и натрите их на мелкой терке. Отложите примерно 2 столовые ложки — они понадобятся для обсыпки. Отварите 2 куриных яйца, очистите и натрите их мелко. Подготовьте 100 граммов твердого сыра: натрите его на такой же мелкой терке.

Переложите крабовые палочки, яйца и сыр в миску. Добавьте 2 столовые ложки майонеза и одну маленькую щепотку соли. Перемешайте массу до однородности, чтобы она держала форму и не рассыпалась.

Скатайте небольшие шарики размером около 2,5 см и обваляйте каждый в крошке из крабовых палочек. Переложите закуску на блюдо и охладите в холодильнике 15 минут — вкус станет ярче.

  • Совет: вставьте в каждый шарик половинку маслины или маленькую веточку зелени в качестве украшения.

  • Еще один совет: лучше слегка заморозить палочки, так их будет легче тереть.

Посмотрите рецепт легендарного салата с крабовыми палочками — готовим «Крабовую слойку».

