Все в одной форме: слоеная запеканка из картофеля, фарша и сырной шапки. Не нужно решать, что готовить первым

В будничной суете так важно найти рецепты, которые экономят и время, и силы, не заставляя жертвовать вкусом и сытностью. Слоеная запеканка из картофеля, фарша и сыра — это идеальное решение для такого случая. Все готовится в одной форме, что означает минимум усилий на сборку и мытье посуды. Вам не придется разрываться между плитой и духовкой, решая, что готовить первым. Ароматные слои картофеля, сочного фарша и хрустящей сырной корочки создают полноценный, самодостаточный ужин, который понравится и взрослым, и детям. Это блюдо, где гарнир и мясо живут в идеальной гармонии.

Рецепт

Вам понадобится: 500 г картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 200 г твердого сыра, 150 мл сливок или сметаны, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, специи по вкусу (паприка, сушеный чеснок).

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук мелко нарежьте. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте фарш, разминая его вилкой, обжаривайте до готовности, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофельных кружочков, слегка посолите. Равномерно распределите сверху весь обжаренный фарш с луком. Накройте фарш оставшимся картофелем. Аккуратно залейте запеканку сливками. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Сыр натрите на крупной терке. Через 40 минут снимите фольгу, посыпьте запеканку сыром и запекайте еще 10–15 минут до золотистой корочки. Дайте блюду немного остыть перед подачей.

