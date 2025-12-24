Новый год-2026
Новый вкус Нового года: картофельные «розы» с розмарином и чесноком. Не гарнир, а хрустящее украшение стола

Новогодний стол — это всегда магия превращений, где даже самые привычные продукты могут заиграть по-новому и стать центром всеобщего внимания. Картофель, вечный фаворит русского стола, в этот вечер заслуживает особой роли. Предлагаем превратить его в изысканное и невероятно эффектное украшение — хрустящие съедобные «розы», которые покорят гостей не только ароматом чеснока и розмарина, но и своим праздничным видом. Это просто, красиво и невероятно вкусно.

Вам понадобится: 4-5 крупных картофелин удлиненной формы, 3-4 столовые ложки оливкового или растопленного сливочного масла, 2-3 зубчика чеснока (пропустить через пресс или мелко порубить), 1-2 веточки свежего розмарина (иголочки отделить и измельчить), соль и молотый черный перец по вкусу.

Тонко нарежьте картофель вдоль слайсами, максимально тонко, можно использовать овощечистку или острый нож. Сложите слайсы в миску, добавьте масло, чеснок, розмарин, соль и перец. Аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик пропитался. Возьмите слайсы и выкладывайте их внахлест по 5–7 штук в ряд, затем сверните этот ряд в неплотный рулет — это будет ваша «роза». Аккуратно переложите каждую «розу» в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 180–190 °C духовке около 45–55 минут, до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими как самостоятельную закуску или изысканный гарнир к мясу.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

