23 декабря 2025 в 18:30

Новогодняя классика в новом формате: дольки по-деревенски с розмарином. Беспроигрышный рецепт для большого стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт превращает простой картофель в ароматный, невероятно аппетитный гарнир, который идеально дополнит любое праздничное горячее. Его магия — в сочетании хрустящей золотистой корочки, нежной рассыпчатой середины и насыщенного, чуть хвойного аромата свежего розмарина. Это блюдо гарантированно найдет своих поклонников, так как сочетает в себе знакомый деревенский уют и элегантную праздничную подачу.

Для приготовления вам понадобится: 1,2 кг картофеля (лучше сорта с рассыпчатой мякотью), 3-4 столовые ложки оливкового масла, 3 веточки свежего розмарина, 4 зубчика чеснока, морская соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными, неравномерными дольками вместе с кожурой. Обсушите их бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки. В большой миске смешайте картофель с оливковым маслом, солью и перцем. Листики с одной веточки розмарина отделите и мелко порубите, добавьте к картофелю. Противень застелите пергаментом, выложите дольки в один слой. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 35–40 минут. Чеснок очистите и слегка придавите плоской стороной ножа. За 10 минут до готовности достаньте противень, переверните дольки, добавьте к ним оставшиеся веточки розмарина и зубчики чеснока для аромата. Доведите до готовности. Подавайте горячими, прямо с противня, украсив ароматными веточками.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
ужины
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
