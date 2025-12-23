Котлеты по-киевски — ваш идеальный ужин на сковороде. Классический рецепт с изюминкой: вкуснее кордон блю и запеканок

Это блюдо — проверенная временем классика, которая превращает простое куриное филе в праздничный ужин. Его магия — в сочной куриной котлете, скрывающей внутри холодное сливочное масло с зеленью, которое во время жарки превращается в ароматный, нежный соус. При правильном приготовлении вы получаете идеальный контраст: хрустящую золотистую панировку и невероятно сочное, ароматное мясо.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных филе (около 600 г), 150 г холодного сливочного масла, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 100 г муки, 2 яйца, 150 г панировочных сухарей, растительное масло для жарки, соль, перец. Для начинки размягченное масло смешайте с мелко рубленным укропом, давленым чесноком, солью и перцем. Сформируйте из этой массы колбаску, заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на 30 минут. Куриные филе слегка отбейте, посолите и поперчите. На середину каждого филе положите по кусочку замороженного масляного брусочка. Края филе плотно заверните, полностью спрятав масло внутрь, придавая овальную форму. Обваляйте каждую котлету последовательно в муке, взбитых яйцах и сухарях, чтобы панировка полностью герметизировала швы. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла (оно должно доходить до середины котлет). Обжаривайте котлеты на среднем огне по 7-8 минут с каждой стороны до глубокого золотистого цвета. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте немедленно, пока внутри течет ароматное масло.

