23 декабря 2025 в 16:35

Диетолог поделилась рецептом полезного варианта оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для приготовления полезного варианта оливье нужно заменить картофель на топинамбур, а колбасу — на отварное мясо птицы или говядины, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Салат лучше заправить домашним, а не покупным майонезом — сделать его можно по рецептам из Сети.

Топинамбур прекрасно заменит картофель и будет очень полезным в силу наличия большого количества минералов, микроэлементов и хорошей растительной клетчатки. Салат с правильно выбранными ингредиентами не только порадует вкусом, но и позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина, — отметила Королева.

Она посоветовала добавить в оливье свежие огурцы вместо соленых. А более полезной альтернативой консервированному зеленому гороху станет его замороженный аналог. Кроме того, врач призвала слегка недоваривать морковь — это позволит сохранить клетчатку.

Ранее Королева предложила осознанно подходить к планированию новогоднего меню. Она отметила, что трапеза на Новый год должна быть лишь частью праздника, а не главной целью вечера.

