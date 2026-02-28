Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:00

Горячие мясные бутерброды за 15 минут: быстрый завтрак, который съедают без остатка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Надоели обычные бутерброды, которые не дают сытости и быстро приедаются? Есть простой способ превратить привычный хлеб в полноценный горячий завтрак из натурального мяса. Все готовится в духовке всего за несколько минут, а результат получается сочным, ароматным и очень аппетитным.

Ингредиенты:

  • хлеб — 4 ломтика (120 г);
  • фарш мясной — 300 г;
  • лук — 1 шт. (80 г);
  • вода — 50 мл;
  • сыр твердый — 180 г;
  • помидор — 1 шт. (120 г);
  • соль — 5 г;
  • сушеный чеснок, паприка, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук измельчите и смешайте с фаршем, добавьте воду, соль и специи — так начинка станет особенно нежной. Ломтики хлеба выложите на противень и равномерно распределите мясную массу. Сверху разложите кружочки помидора и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте при 190–200 °C около 15 минут. Хлеб снизу становится хрустящим, а начинка остается сочной. Такой завтрак получается сытным, ароматным и легко заменит привычные перекусы.

Ранее сообщалось, что даже хорошие вареники легко испортить во время варки: они слипаются, рвутся, и начинка оказывается в воде. Но есть один простой кухонный прием, который помогает приготовить их аккуратными и красивыми.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблочные кольца с творогом и орехами — простое угощение к чаю. Нежнее и вкуснее шарлотки
Общество
Яблочные кольца с творогом и орехами — простое угощение к чаю. Нежнее и вкуснее шарлотки
Дрожжи и кефир творят чудо: готовлю молдавские плацинды — о пицце можно забыть
Общество
Дрожжи и кефир творят чудо: готовлю молдавские плацинды — о пицце можно забыть
Котлеты из квашеной капусты — не рецепт, а находка в Великий пост: неповторимый вкус с легкой пикантностью
Общество
Котлеты из квашеной капусты — не рецепт, а находка в Великий пост: неповторимый вкус с легкой пикантностью
Плов с фасолью и грибами — мое открытие в Великий пост: никакого мяса, а вкус — отвал башки
Общество
Плов с фасолью и грибами — мое открытие в Великий пост: никакого мяса, а вкус — отвал башки
Постный рассольник без масла вкуснее мясного: секрет густого и ароматного бульона
Общество
Постный рассольник без масла вкуснее мясного: секрет густого и ароматного бульона
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.