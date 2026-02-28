Горячие мясные бутерброды за 15 минут: быстрый завтрак, который съедают без остатка

Надоели обычные бутерброды, которые не дают сытости и быстро приедаются? Есть простой способ превратить привычный хлеб в полноценный горячий завтрак из натурального мяса. Все готовится в духовке всего за несколько минут, а результат получается сочным, ароматным и очень аппетитным.

Ингредиенты:

хлеб — 4 ломтика (120 г);

фарш мясной — 300 г;

лук — 1 шт. (80 г);

вода — 50 мл;

сыр твердый — 180 г;

помидор — 1 шт. (120 г);

соль — 5 г;

сушеный чеснок, паприка, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук измельчите и смешайте с фаршем, добавьте воду, соль и специи — так начинка станет особенно нежной. Ломтики хлеба выложите на противень и равномерно распределите мясную массу. Сверху разложите кружочки помидора и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте при 190–200 °C около 15 минут. Хлеб снизу становится хрустящим, а начинка остается сочной. Такой завтрак получается сытным, ароматным и легко заменит привычные перекусы.

