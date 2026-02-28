Постный рассольник без масла вкуснее мясного: секрет густого и ароматного бульона

В пост многие сталкиваются с тем, что привычные блюда быстро надоедают и уже не радуют вкусом. Но есть простой способ приготовить суп, который получится насыщенным и ароматным даже без мяса и масла. Этот постный рассольник удивляет густотой и сытностью, а готовится из самых доступных продуктов.
Ингредиенты:
- вода — 2 л;
- картофель — 3 шт.;
- рис круглозёрный — 3 ст. ложки;
- квашеные огурцы — 3–4 шт.;
- зелёные оливки без косточки — 10 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- итальянские травы — 1 ч. ложка;
- петрушка и укроп — по пучку;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель отварите в части воды до мягкости и разомните прямо в отваре — именно это делает бульон густым и бархатистым. Добавьте остальную воду, доведите до кипения и всыпьте промытый рис. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, огурцы нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю. В конце добавьте оливки, травы, соль и перец. Готовый суп посыпьте зеленью и дайте настояться под крышкой 15 минут. Рассольник получается ароматным, насыщенным и отлично насыщает без лишней тяжести.
