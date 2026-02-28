Зимняя Олимпиада — 2026
Постный рассольник без масла вкуснее мясного: секрет густого и ароматного бульона

В пост многие сталкиваются с тем, что привычные блюда быстро надоедают и уже не радуют вкусом. Но есть простой способ приготовить суп, который получится насыщенным и ароматным даже без мяса и масла. Этот постный рассольник удивляет густотой и сытностью, а готовится из самых доступных продуктов.

Ингредиенты:

  • вода — 2 л;
  • картофель — 3 шт.;
  • рис круглозёрный — 3 ст. ложки;
  • квашеные огурцы — 3–4 шт.;
  • зелёные оливки без косточки — 10 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • итальянские травы — 1 ч. ложка;
  • петрушка и укроп — по пучку;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите в части воды до мягкости и разомните прямо в отваре — именно это делает бульон густым и бархатистым. Добавьте остальную воду, доведите до кипения и всыпьте промытый рис. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, огурцы нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю. В конце добавьте оливки, травы, соль и перец. Готовый суп посыпьте зеленью и дайте настояться под крышкой 15 минут. Рассольник получается ароматным, насыщенным и отлично насыщает без лишней тяжести.

Ранее сообщалось, что красивый холодец всегда видно сразу — прозрачный бульон, словно стекло, а кусочки мяса аккуратно просвечивают. Но часто вместо этого получается мутная масса, и все впечатление от блюда портится.

