Постный рассольник без масла вкуснее мясного: секрет густого и ароматного бульона

В пост многие сталкиваются с тем, что привычные блюда быстро надоедают и уже не радуют вкусом. Но есть простой способ приготовить суп, который получится насыщенным и ароматным даже без мяса и масла. Этот постный рассольник удивляет густотой и сытностью, а готовится из самых доступных продуктов.

Ингредиенты:

вода — 2 л;

картофель — 3 шт.;

рис круглозёрный — 3 ст. ложки;

квашеные огурцы — 3–4 шт.;

зелёные оливки без косточки — 10 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

итальянские травы — 1 ч. ложка;

петрушка и укроп — по пучку;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите в части воды до мягкости и разомните прямо в отваре — именно это делает бульон густым и бархатистым. Добавьте остальную воду, доведите до кипения и всыпьте промытый рис. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, огурцы нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю. В конце добавьте оливки, травы, соль и перец. Готовый суп посыпьте зеленью и дайте настояться под крышкой 15 минут. Рассольник получается ароматным, насыщенным и отлично насыщает без лишней тяжести.

Ранее сообщалось, что красивый холодец всегда видно сразу — прозрачный бульон, словно стекло, а кусочки мяса аккуратно просвечивают. Но часто вместо этого получается мутная масса, и все впечатление от блюда портится.