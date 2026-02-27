Зимняя Олимпиада — 2026
Рис станет ароматным и рассыпчатым — простой приём, который меняет вкус гарнира

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже при правильной варке рис часто получается безвкусным и скучным. Всё дело не в крупе, а в способе приготовления. Освоив одну простую хитрость, вы превратите обычный гарнир в ароматное и самостоятельное блюдо, которое будет радовать на каждый день.

Секрет в предварительной обжарке риса на сковороде с чайной ложкой масла 2–3 минуты — зерна становятся ароматными, слегка карамелизуются и не слипаются при варке. Для более насыщенного вкуса половину воды можно заменить кокосовым молоком, а для аромата добавить специи: куркуму, лавровый лист или анис. После варки рису полезно «отдохнуть» 10 минут под крышкой с полотенцем. Любители японских ноток могут добавить немного саке или мирина — алкоголь испарится, оставив лёгкую сладость. Соль лучше вводить за 5 минут до готовности. Этот простой приём делает рис вкусным и рассыпчатым, превращая гарнир в изысканный компонент обеда.

Ранее сообщалось, что даже хорошие вареники легко испортить во время варки: они слипаются, рвутся, и начинка оказывается в воде. Но есть один простой кухонный прием, который помогает приготовить их аккуратными и красивыми.

Проверено редакцией
