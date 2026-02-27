Пересоленная селедка снова вкусная — четыре необычных способа быстро убрать лишнюю соль

Соленая селедка остаётся любимой закуской благодаря вкусу, питательности и доступной цене. Но иногда рыба оказывается пересоленной, и простого нарезания недостаточно. Существует несколько проверенных способов, которые не только убирают лишнюю соль, но и придают продукту новые ароматные оттенки.

Для быстрого результата можно вымочить селедку в газированной минеральной воде с лимонным соком — достаточно часа, чтобы рыба стала мягкой и освежилась цитрусовыми нотками. Более необычный вариант — пивной маринад: пиво с лавровым листом и перцем избавляет от соли и добавляет пряный вкус. Красное сухое вино с сахаром, уксусом и специями превращает рыбу в изысканную закуску после 24 часов в холодильнике. Для максимальной нежности подойдёт кефир: рыбу оставляют на сутки, и она становится мягкой с приятной кислинкой.

Ранее сообщалось, что раньше котлеты ассоциировались у меня с брызгами масла и долгой уборкой. Но способ приготовления в духовке полностью изменил моё мнение. Котлеты получаются особенно сочными, нежными и при этом готовятся почти без хлопот.