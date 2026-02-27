Многие ошибочно полагают, что пост — это время строгих ограничений и пресной еды, но на самом деле это отличный повод открыть для себя новые блюда. Возьмем, к примеру, культовый салат цезарь. Мы привыкли, что его основной ингредиент — сочная куриная грудка и пикантные анчоусы в заправке. Но давайте представим эту историю иначе, сделав ее не менее интересной по вкусу.

Вместо птицы у нас будет нут, или, как его еще называют, турецкий горох. С вечера замочите стакан нута в холодной воде, а утром отварите его до полной мягкости, но так, чтобы он не превратился в кашу. Слейте воду и дайте зернам обсохнуть на полотенце. Разогрейте в сковороде пару ложек оливкового масла, бросьте туда нут, щепотку соли, сладкую паприку по вкусу и, самое главное, чайную ложку кленового сиропа или любого другого растительного подсластителя. На сильном огне, постоянно встряхивая сковороду, доведите нут до хруста. Карамельная корочка сделает его идеальной альтернативой не только курице, но и гренкам.

Для самого салата нам понадобятся хрустящие листья романо или айсберга, которые нужно нарвать руками на крупные куски, и, конечно, основа любого цезаря — заправка. Забудьте про майонез и сыр пармезан, которые под запретом. В чашу блендера отправьте четверть стакана очищенных кедровых орешков или кешью (их нужно предварительно замочить на час), сок половины лимона, чайную ложку горчицы, зубчик чеснока и соль. Начните взбивать, тонкой струйкой вливая 100 мл оливкового масла. Вы удивитесь, но эта смесь приобретет ту самую желанную кремовую консистенцию и благородный вкус.

Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соберите салат непосредственно перед подачей: сбрызните листья парой ложек заправки, перемешайте, выложите на тарелку, щедро посыпьте карамелизированным нутом и, если очень хочется сырной нотки, добавьте щепотку пищевых дрожжей, которые продаются в отделах здорового питания. У вас получится блюдо с привычным вкусом, но новое, постное и абсолютно самодостаточное.

Совет: если хотите сделать цезарь еще более эффектным, попробуйте заменить часть нута на тонкие ломтики корня сельдерея, обжаренные во фритюре, — они привнесут в салат пикантную горчинку, которой так не хватает растительным аналогам мяса.

