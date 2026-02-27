Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:00

Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом

Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие ошибочно полагают, что пост — это время строгих ограничений и пресной еды, но на самом деле это отличный повод открыть для себя новые блюда. Возьмем, к примеру, культовый салат цезарь. Мы привыкли, что его основной ингредиент — сочная куриная грудка и пикантные анчоусы в заправке. Но давайте представим эту историю иначе, сделав ее не менее интересной по вкусу.

Вместо птицы у нас будет нут, или, как его еще называют, турецкий горох. С вечера замочите стакан нута в холодной воде, а утром отварите его до полной мягкости, но так, чтобы он не превратился в кашу. Слейте воду и дайте зернам обсохнуть на полотенце. Разогрейте в сковороде пару ложек оливкового масла, бросьте туда нут, щепотку соли, сладкую паприку по вкусу и, самое главное, чайную ложку кленового сиропа или любого другого растительного подсластителя. На сильном огне, постоянно встряхивая сковороду, доведите нут до хруста. Карамельная корочка сделает его идеальной альтернативой не только курице, но и гренкам.

Для самого салата нам понадобятся хрустящие листья романо или айсберга, которые нужно нарвать руками на крупные куски, и, конечно, основа любого цезаря — заправка. Забудьте про майонез и сыр пармезан, которые под запретом. В чашу блендера отправьте четверть стакана очищенных кедровых орешков или кешью (их нужно предварительно замочить на час), сок половины лимона, чайную ложку горчицы, зубчик чеснока и соль. Начните взбивать, тонкой струйкой вливая 100 мл оливкового масла. Вы удивитесь, но эта смесь приобретет ту самую желанную кремовую консистенцию и благородный вкус.

Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом Постный цезарь, который не отличить от оригинала: рецепт с ореховым кремом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соберите салат непосредственно перед подачей: сбрызните листья парой ложек заправки, перемешайте, выложите на тарелку, щедро посыпьте карамелизированным нутом и, если очень хочется сырной нотки, добавьте щепотку пищевых дрожжей, которые продаются в отделах здорового питания. У вас получится блюдо с привычным вкусом, но новое, постное и абсолютно самодостаточное.

  • Совет: если хотите сделать цезарь еще более эффектным, попробуйте заменить часть нута на тонкие ломтики корня сельдерея, обжаренные во фритюре, — они привнесут в салат пикантную горчинку, которой так не хватает растительным аналогам мяса.

Ранее мы писали о том, что приготовить из пекинской капусты за 15 минут

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
кулинария
пост
вегетарианцы
салат
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин
Российские разработчики произвели прорыв в локализации дронов
В России перестали продавать один из романов Сорокина
Мясников признался, почему заглядывается на 50-летних россиянок
Природа против ВСУ и трусливый штурм: новости СВО к вечеру 27 февраля
На Украине назвали виновников львиной доли потерь ВСУ
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.