Что приготовить из пекинской капусты за 15 минут: ТОП-10 рецептов

Ищете идеи для быстрого ужина или необычного салата? Пекинская капуста станет вашим лучшим другом на кухне! Она доступна круглый год, не требует долгой готовки и сочетается с чем угодно. В этой подборке — только проверенные рецепты, которые получатся даже у новичка. Готовьте просто и ешьте с удовольствием!

Хрустящий салат: пекинская капуста и курица

Пекинская капуста с мясом

Пекинская капуста в роллах

Рецепт пекинской капусты на сковороде

Закуска из цельных листьев пекинской капусты

Томленая пекинская капуста с грибами по-азиатски

Азиатский салат с пекинской капустой

Пекинская капуста и творог

Салат из пекинской капусты с секретным ингредиентом

Томатная паста изменит вкус капусты навсегда

Пекинская капуста — идеальный овощ для быстрых и вкусных блюд. Ее сочные листья отлично сочетаются с курицей и свежими овощами. Чтобы приготовить легкий салат, тонко нашинкуйте капусту, добавьте отварное куриное филе, натертую морковь и нарезанные соломкой огурцы. Заправьте смесью сметаны с горчицей, посолите и поперчите по вкусу. Готовое блюдо останется лишь перемешать и украсить зеленью. Этот салат получается нежным, сытным и совсем некалорийным.

Пекинская капуста с мясом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пекинская капуста с мясом

Сытное рагу с пекинской капустой готовится просто и быстро, становясь идеальным решением для будничного ужина. Кусочки мяса обжариваются с луком и чесноком до золотистого цвета, после чего к ним добавляются крупно нарезанные овощи: капуста, помидоры и болгарский перец. Все вместе приправляется специями, заливается небольшим количеством воды и тушится под крышкой до полной готовности. В результате мясо становится нежным, а капуста мягкой, пропитываясь ароматным соусом. Готовое блюдо получается наваристым, аппетитным и идеально подходит для холодного времени года.

Пекинская капуста в роллах

Привычные роллы можно приготовить без нори, заменив их листьями пекинской капусты. На каждый лист выкладывают ветчину, сыр, огурец и морковь, после чего сворачивают плотной трубочкой. Особый шарм блюду придает соус на основе йогурта с чесноком и свежей зеленью. Получается быстрая, полезная и очень аппетитная закуска, которая украсит любой стол.

Рецепт пекинской капусты на сковороде

Пекинская капуста способна на большее, чем просто роль основы для салата. При быстрой обжарке на сильном огне она превращается в самостоятельное горячее блюдо с ярким азиатским характером. Широкие полоски капусты необходимо тщательно обсушить после мытья — это главный секрет удачной текстуры. Раскаленное масло с чесноком принимает капусту, которая обжаривается всего несколько минут при активном помешивании, чтобы листья слегка увяли, но основания остались хрустящими. Затем в дело идет заправка из соевого соуса с медом, которая быстро карамелизуется и обволакивает каждый кусочек. Финальный штрих — капля кунжутного масла и щепотка семян для аромата.

Рецепт пекинской капусты на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Закуска из цельных листьев пекинской капусты

Цельные листья пекинской капусты могут стать эффектной основой для закуски, которая выглядит празднично, а готовится за считанные минуты. Чтобы листья не ломались при сворачивании, у каждого из них слегка подрезают утолщение у основания — так они становятся податливыми, как бумага. В качестве начинки выступает смесь рубленого куриного мяса или крабовых палочек с мелкими кубиками огурца, заправленная сметаной с горчицей и укропом. Начинка выкладывается на край листа, после чего он сворачивается плотным конвертом или трубочкой. Получаются аккуратные лодочки, которые держат форму и не разворачиваются. Эта закуска идеальна для фуршета или быстрого перекуса.

Томленая пекинская капуста с грибами по-азиатски

Этот рецепт превращает томление в быстрый процесс: пекинская капуста, нарезанная ромбами, тушится в насыщенном грибном бульоне. Сначала шиитаке замачивают, а полученный настой сохраняют. На сковороде в кунжутном масле пассеруют имбирь с чесноком, добавляют грибы и сладковатый соус, чтобы создать ароматную основу. Капусту обжаривают в этой смеси буквально несколько минут, затем вливают бульон и неплотно накрывают крышкой. После короткого томления жидкость выпаривают до густоты, и каждый кусочек капусты оказывается покрыт блестящей пряной глазурью. Перед подачей блюдо щедро посыпают кунжутом, свежим чили и зеленью.

Азиатский салат с пекинской капустой

Главный секрет этого салата — заправка на основе арахисовой пасты с рисовым уксусом и медом, которая мгновенно преображает привычные овощи. Пекинскую капусту, морковь и огурец нарезают максимально тонко, чтобы они лучше пропитались соусом. Добавляют свежую кинзу и зеленый лук, после чего все поливают приготовленной арахисовой смесью. Если паста слишком густая, ее разбавляют небольшим количеством воды. Готовый салат щедро посыпают кунжутными семечками и жареным арахисом, который придает блюду приятный хруст и ореховое послевкусие.

Пекинская капуста и творог Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пекинская капуста и творог

Сочная пекинская капуста, нежный творог и свежая зелень составляют основу этого легкого, но сытного блюда. Неожиданным акцентом здесь выступает молотый фенхель, который добавляет едва уловимую анисовую нотку и изящно оттеняет сливочность творога. Капусту тонко шинкуют и слегка приминают с солью, затем соединяют с творогом, рубленым луком и укропом. Заправляют все лимонным соком и оливковым маслом, после чего аккуратно перемешивают до получения воздушной кремообразной текстуры. Получается идеальный вариант для ужина или перекуса, когда хочется чего-то свежего, но при этом питательного.

Салат из пекинской капусты с секретным ингредиентом

Иногда самые простые сочетания оказываются самыми удачными — этот салат как раз такой случай. Пекинская капуста, нарезанная тонкой соломкой, и свежие яблоки ломтиками составляют основу, а главный секрет кроется в заправке. Белая мисо-паста в компании оливкового масла, яблочного уксуса, горчицы и меда превращается в нежный соус с богатым вкусом: тут и сладость, и кислинка, и едва уловимая острота. Когда заправка встречается с овощами и фруктами, рождается удивительно гармоничное блюдо — легкое, но сытное, привычное, но с неожиданным восточным акцентом.

Томатная паста изменит вкус капусты навсегда

Этот способ приготовления пекинской капусты отличается от привычного тем, что овощ не жарят, а доводят до готовности паром под крышкой с минимальным количеством жидкости. Крупные куски капусты помещают в сковороду поверх быстро обжаренной томатной пасты с чесноком, добавляют воду и специи, после чего плотно накрывают. В течение первых минут крышку не поднимают, чтобы капуста равномерно прогрелась. Затем ее аккуратно перемешивают и дают настояться еще немного. В результате листья становятся нежными, но сохраняют приятную упругость, а легкая копченая нотка паприки и кунжутная посыпка делают вкус завершенным и интересным.

