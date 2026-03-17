17 марта 2026 в 12:12

Это божественно: сациви, которое тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите порадовать близких настоящим грузинским блюдом? Приготовьте ароматное сациви. Этот рецепт прост и понятен, а результат превзойдет все ожидания. Вам понадобятся следующие продукты: курица (1 кг), грецкие орехи (600 г), репчатый лук (3 шт.), чеснок (8 зубчиков, регулируйте по вкусу), кинза (1 пучок), белый винный уксус (2 ст. ложки), оливковое масло (2 ст. ложки), сухие специи и соль по вкусу.

Сначала займемся основой. Помещаем курицу в кастрюлю с холодной водой. Туда же отправляем одну целую очищенную луковицу, пару зубчиков чеснока и несколько стебельков кинзы. Ставим на средний огонь. Как только вода закипит, аккуратно снимаем пену шумовкой и подсаливаем бульон. Варим птицу до полной готовности: домашняя курица потребует больше времени (около часа), магазинная сварится быстрее. Готовую курицу вынимаем из бульона и откладываем остывать.

Параллельно готовим знаменитый ореховый соус. Оставшийся лук мелко нарезаем кубиками и пассеруем на сковороде с оливковым маслом до прозрачности на медленном огне. Снимаем с огня и даем луку немного остыть. Затем при помощи блендера, мясорубки или кухонного комбайна превращаем грецкие орехи в однородную маслянистую кашицу. Для большей нежности можно пропустить их через мясорубку дважды.

Перекладываем ореховую массу в сотейник или казан с толстым дном. По желанию добавляем к ней оставшийся чеснок, выдавленный через пресс. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем в орехи теплый куриный бульон. Соус по консистенции должен напоминать жидкую сметану. Доводим его до кипения на самом маленьком огне и увариваем до загустения — это займет около 10 минут.

В самом конце приправляем соус солью, любимыми специями и вливаем белый винный уксус. Последний раз тщательно перемешиваем и выключаем огонь. Соус готов. Остывшую курицу разделываем, отделяя мясо от костей. Заливаем кусочки курицы теплым соусом, перемешиваем и даем блюду полностью остыть. Перед подачей украсьте сациви свежей кинзой и зернами граната. Приятного аппетита!

Больше никаких скучных подлив! Морне — это кремовая лава из сыра, которая превратит обычную картошку в шедевр
Александра Вкусова
