Варю густой томатный соус по-кубански — зимой открываю банку и чувствую солнце: лучше покупного кетчупа

Сварите густой томатный соус «Кубанский» на зиму по этому проверенному рецепту — он получается ароматнее магазинного кетчупа и станет вашим фирменным секретом. В основе соуса — спелые помидоры, лук, чеснок и душистые специи.

Для приготовления вам понадобится: спелые помидоры — 6 кг, репчатый лук — 300 г, чеснок — 250 г, сахар — 350 г, соль — 3 столовые ложки, уксус 6% — 150 мл, молотая корица — 5 г, мускатный орех — на кончике ножа, молотый кориандр — 0,5 чайной ложки, гвоздика — 5 бутонов, сухая горчица — 5 г, черный перец горошком — 5 шт., душистый перец — 3 горошины.

Начните с подготовки томатов: помидоры нарежьте крупными дольками, проварите 4–6 минут с небольшим количеством воды. Протрите их через сито сначала крупное, затем мелкое, чтобы удалить кожицу и семена. Секрет густоты: оставьте томатную массу на несколько часов или на ночь — густая часть осядет, и верхний жидкий слой можно будет слить. Это ускорит уваривание и сохранит яркий вкус.

Поставьте соус на огонь и варите в несколько подходов по 3–5 минут с перерывами, чтобы вкус стал более насыщенным. Во время второго подхода добавьте к массе мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, все специи, соль и сахар. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разлейте готовый соус по стерилизованным банкам и герметично закатайте. Благодаря уксусу банки не требуют дополнительной стерилизации.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот Кубанский соус. Даже те, кто всегда покупал кетчуп в магазине, попросили рецепт. Кстати, вместо целых специй можно использовать молотые — вкус будет немного мягче. Находка, а не рецепт!

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