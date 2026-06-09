Томаты растут крепкими и сладкими — маленькая хитрость при посадке спасает урожай

Многие дачники спорят, нужно ли что-то добавлять в лунки при посадке томатов. Оказывается, именно от этого часто зависит, насколько быстро приживется рассада и каким будет будущий урожай. Особенно важно подкормить землю, если грядки за сезон заметно истощились.

За неделю до высадки почву советуют полить настоем птичьего помета. Его разводят водой в пропорции 1:20 и вносят примерно по пол-литра под каждое растение.

Во время посадки в лунку добавляют перепревший навоз или зрелый компост. На один куст достаточно около 200 граммов. Главное — не использовать свежий навоз и обязательно смешать подкормку с землей, чтобы корни не получили ожог. Такой простой способ помогает томатам быстрее тронуться в рост и легче перенести пересадку.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада после такой посадки выглядит крепче уже через несколько дней. А еще она советует после высадки сразу замульчировать землю — так влага дольше сохранится у корней.

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